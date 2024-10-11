丁寧神還原職場性騷驚悚現場　「妳有保護好自己嗎？」檢討受害者

記者蕭采薇／台北報導

短片《注意看，這個女人⋯⋯》由金馬女星丁寧、新生代演員林幻夢露、董韋伶、李想主演，以實地追查一起性侵申訴案真相為出發點，透過大量女性間對話，聚焦職場性騷擾議題。運用獨特的敘事手法和拍攝技巧呈現事件荒謬性，神還原「職場性騷」驚悚現場。

▲金馬女配丁寧（左）與林幻夢露（右）神還原「職場性騷」驚悚現場。（圖／公視提供）

丁寧在片中擔綱靈魂人物高階主管一角，有著大量似「檢討受害者」的金句台詞，如「那妳有保護好妳自己嗎？」、「妳不要以為這種事情我沒遇過！」等，令人毛骨悚然。她表示很喜愛這部充滿黑色幽默調性的作品，坦言雖以荒誕有趣的外衣包裝，但拍攝期間大家心情都深感沈重，而飾演職場性侵受害者的林幻夢露更透露自己殺青後忍不住在回程火車上爆哭。

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▲丁寧（左二）演出高階主管，有著大量似「檢討受害者」的金句台詞。（圖／公視提供）

丁啟文表示創作靈感源自身邊女同事遭遇性騷的真實經歷，「這是個表面上『女人何苦為難女人』的故事，但實際上是為什麼這種爛事總是女生去處理？」他分享自己試圖呈現不同於常見受害者敘事的視角，「長鏡頭像是把所有人固定在一個框架裡，這種被框住的感覺，很貼近事件主角的心理狀態，我希望觀眾們感同身受。」

▲北影非常新人蒲禾菲素顏上陣公視新創電影《如果時間在此刻停下》，精湛詮釋兩世代女性故事。（圖／公視提供）

此外，吳季恩所執導的《我可以暫時逃跑一下嗎？》甫入選大阪亞洲電影節特別單元，聚焦於30歲男性的生存困境，該片由曾獲金穗獎單項表現獎「最佳男演員獎」的楊傑宇、新人演員黃惟演出。《如果時間在此刻停下》以一場告別式中的家族團聚為背景，描繪出兩個世代女性在社會、家庭中的角色和心境差異，同時探討90世代人際情感的掙扎與無奈。

▲（左起）楊傑宇、黃惟呈現90世代被生活推著向前、渴望逃離現實的狀態。（圖／公視提供）



三部短片將在《後難題短片輯》推出，為高雄市電影館與公共電視三度攜手合作的短片企劃，將於10月13日晚間10點在公視首播，「公視+」同步上架。