直擊／全是為看「他」！西門町擠爆500人　流利秀中文：我是福寶爺爺

記者吳睿慈／台北報導

紅遍全球的貓熊「福寶」出生於南韓，他是第一隻該國自然繁殖的貓熊，養育他長大的「姜爺爺」、「宋爺爺」人氣因而暴漲，他雖在4月送回中國四川，但依舊受到大家的喜愛。片商推出《再見，福寶》紀錄片，飼養員「姜爺爺」姜哲遠親自來台宣傳，11日晚間5點半左右現身西門町，他靦腆地與大家打招呼，流利中文自我介紹「我是福寶的爺爺」，掀起在場500人尖叫。

▲「姜爺爺」姜哲遠比出貓熊手勢 。（圖／記者黃克翔攝）



「姜爺爺」姜哲遠11日出席與粉絲的映後活動前，特地到西門町樂聲影城前與影迷打招呼，廣場現場擠爆500人，若加上映後活動則多達1500人，大批粉絲只為看他一眼，他害羞地應攝影師要求比出愛心、臉頰愛心等動作，一舉一動都會掀起歡呼聲。第一次來到台灣，他說，「因為時間不多，希望多多見到粉絲，盡可能把時間都留給粉絲，但我剛剛已經先吃了2道美食，麻辣火鍋跟黑糖珍奶，真的非常好吃」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「姜爺爺」姜哲遠跟粉絲揮手問好。（圖／記者黃克翔攝）



此趟另一位飼養員「宋爺爺」無法來台，姜哲遠表示很遺憾，「因為我們一定要有一個人輪流守在那邊（愛寶樂園），希望他也有機會來跟粉絲見面」，他現場承諾，會傳達台灣粉絲對他的關愛，「我跟宋寶說的！」

▲姜爺爺露出害羞笑容。（圖／記者黃克翔攝）



而他會後接受台灣媒體訪問，得知台灣票房已經突破1300萬，他再度承諾「如果觀影人次破40萬（約莫台灣票房破億），我就跟宋寶一起來台灣！」希望喜愛「寶家族」貓熊的粉絲多多支持電影。《再見，福寶》現已在台上映。