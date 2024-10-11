ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳志強靈堂淚流不止　建民哥下輩子一起打球　廖慧珍錯愕大哥太快離世

記者葉文正／台北報導

汪建民7日晚因肺腺癌病逝，享年56歲，告別式將於13日下午2點舉辦。好友陳志強、廖慧珍今（11日）下午分別前往靈堂弔唁。曾與汪建民一起參與明星籃球、明星職棒的陳志強，待了20分鐘後離去，他受訪時哽咽了15秒才開口說話，「滿遺憾的，從我出道他就是很照顧後輩的人，我剛跟他講，希望他一路好走，我們下輩子再當好兄弟一起打球。」

▲陳志強忍不住掩面哭泣。（圖／記者葉文正攝）

▲陳志強忍不住掩面哭泣。（圖／記者葉文正攝）

他說，他與汪建民的緣分開始於一起上曾國城主持的《冒險奇兵》，「那時候真正認識這位老大哥，我們有過很多很好的畫面。後來有段時間沒聯絡，去年我生日剛好沒接到他的電話，沒想到那是最後機會。」邊說邊落淚無法抑止悲傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳志強忍不住掩面哭泣。（圖／記者葉文正攝）

▲廖慧珍戴口罩來看大哥。（圖／記者葉文正攝）

陳志強說，8月透過談話節目看到拄著拐杖的汪建民，「其實滿替他開心的，想說他身體慢慢恢復，但沒想到...」，陳志強話沒說完，就忍不住情緒的激動落淚。

▲陳志強忍不住掩面哭泣。（圖／記者葉文正攝）

▲陳志強哭後離開靈堂。（圖／記者葉文正攝）

廖慧珍今天則是神情哀戚，與汪建民的「妹妹們」一起到靈堂為汪建民上香，廖慧珍表示：「建民哥把我們都當妹妹看，因為他知道我們住南部，所以都會約我們一起吃飯，今天有告訴他，希望他心無罣礙。」

她也表示，建民哥找大家吃飯，就是會想要知道大家的近況，但是他生病，並沒有跟我們大家講，後來大家知道，他也很樂觀，只是跟我們說，他生病了。

廖慧珍說，「因為我明後天都有事情，所以我就沒辦法參加告別式。」很多人都跟建民哥去做過公益，但她沒有，「因為建民哥說我會擋住本壘板。但他就是默默做很多事情，所以他在圈內人緣才會那麼好，他生病我們很錯愕，因為他說了生病，聲音也是一如往常，沒想到這麼快速。」廖慧珍邊說邊落淚，實在是捨不得大哥這麼快就離世。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

推薦閱讀

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

「我對中華民國沒感情」楊大正不祝賀國慶！深夜洩立場：這輩子見不到了

「我對中華民國沒感情」楊大正不祝賀國慶！深夜洩立場：這輩子見不到了

女星驚罹乳癌切除右乳！　重建變「F罩杯」親曝術後現況

女星驚罹乳癌切除右乳！　重建變「F罩杯」親曝術後現況

陳志強靈堂淚流不止　建民哥下輩子一起打球　廖慧珍錯愕大哥太快離世

陳志強靈堂淚流不止　建民哥下輩子一起打球　廖慧珍錯愕大哥太快離世

獨家／最帥營運長是他！　霸氣「砸上百萬買特斯拉」專寵愛犬：怕牠孤單

獨家／最帥營運長是他！　霸氣「砸上百萬買特斯拉」專寵愛犬：怕牠孤單

《黑白大廚》冠軍餐廳11萬人搶預約！黑手黨怒抓黃牛「竟是台灣人」超丟臉

《黑白大廚》冠軍餐廳11萬人搶預約！黑手黨怒抓黃牛「竟是台灣人」超丟臉

高宇蓁日吃一餐「背部全裸」扮茶室女　遭男客撞擊「真心覺得痛」

高宇蓁日吃一餐「背部全裸」扮茶室女　遭男客撞擊「真心覺得痛」

趙小僑一家暫離台灣「不是移民啦！」　曬新家裝潢…網：真的好大

趙小僑一家暫離台灣「不是移民啦！」　曬新家裝潢…網：真的好大

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」突改名！頭像也換了 Ariel急吐原因：太荒唐

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」突改名！頭像也換了 Ariel急吐原因：太荒唐

快訊／《哆啦A夢》聲優大山羨代辭世！享耆壽90歲…晚年罹失智症

快訊／《哆啦A夢》聲優大山羨代辭世！享耆壽90歲…晚年罹失智症

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

「我對中華民國沒感情」楊大正不祝賀國慶！深夜洩立場：這輩子見不到了

女星驚罹乳癌切除右乳！　重建變「F罩杯」親曝術後現況

陳志強靈堂淚流不止　建民哥下輩子一起打球　廖慧珍錯愕大哥太快離世

獨家／最帥營運長是他！　霸氣「砸上百萬買特斯拉」專寵愛犬：怕牠孤單

《黑白大廚》冠軍餐廳11萬人搶預約！黑手黨怒抓黃牛「竟是台灣人」超丟臉

高宇蓁日吃一餐「背部全裸」扮茶室女　遭男客撞擊「真心覺得痛」

趙小僑一家暫離台灣「不是移民啦！」　曬新家裝潢…網：真的好大

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

汪建民, 腫瘤, 陳志強, 廖慧珍

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 韓星3度合作成無性夫妻　勒索婚外情生財⋯她認抓姦後會消失
  2. 為了見告五人　童「猛背2000單字排名狂飆」驚人成績曝光
  3. 劉冠廷扛金馬主持「每天碎唸」！　遭孫可芳爆料焦慮心聲
  4. 林岱縈瘦到只剩35公斤記者會爆哭　到韓國見到這神物竟吃東西了
  5. 日H級無罩網美「解鎖北捷激凸狂晃」5秒片曝光！老司機暈：台日友好
  6. 陳天仁認「很多決定讓父母憤怒」！　遭控以死相逼舊愛洩心聲
  7. 跨海訪問／町田啟太嘴甜：妳漂亮⋯　「留長髮原因曝光」認這點不便
  8. YTR安森車禍1個月首發聲！　堅強喊：我會努力復健
  9. 寫小說每天都落淚！《素食者》韓江回憶血腥518　從「這首歌」獲靈感
  10. 串流收視週榜／劇荒救星！申惠善《解離》霸榜　台選秀2節目正夯

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366