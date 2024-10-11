陳志強靈堂淚流不止　建民哥下輩子一起打球　廖慧珍錯愕大哥太快離世

記者葉文正／台北報導

汪建民7日晚因肺腺癌病逝，享年56歲，告別式將於13日下午2點舉辦。好友陳志強、廖慧珍今（11日）下午分別前往靈堂弔唁。曾與汪建民一起參與明星籃球、明星職棒的陳志強，待了20分鐘後離去，他受訪時哽咽了15秒才開口說話，「滿遺憾的，從我出道他就是很照顧後輩的人，我剛跟他講，希望他一路好走，我們下輩子再當好兄弟一起打球。」

▲陳志強忍不住掩面哭泣。（圖／記者葉文正攝）

他說，他與汪建民的緣分開始於一起上曾國城主持的《冒險奇兵》，「那時候真正認識這位老大哥，我們有過很多很好的畫面。後來有段時間沒聯絡，去年我生日剛好沒接到他的電話，沒想到那是最後機會。」邊說邊落淚無法抑止悲傷。

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▲廖慧珍戴口罩來看大哥。（圖／記者葉文正攝）

陳志強說，8月透過談話節目看到拄著拐杖的汪建民，「其實滿替他開心的，想說他身體慢慢恢復，但沒想到...」，陳志強話沒說完，就忍不住情緒的激動落淚。

▲陳志強哭後離開靈堂。（圖／記者葉文正攝）

廖慧珍今天則是神情哀戚，與汪建民的「妹妹們」一起到靈堂為汪建民上香，廖慧珍表示：「建民哥把我們都當妹妹看，因為他知道我們住南部，所以都會約我們一起吃飯，今天有告訴他，希望他心無罣礙。」

她也表示，建民哥找大家吃飯，就是會想要知道大家的近況，但是他生病，並沒有跟我們大家講，後來大家知道，他也很樂觀，只是跟我們說，他生病了。

廖慧珍說，「因為我明後天都有事情，所以我就沒辦法參加告別式。」很多人都跟建民哥去做過公益，但她沒有，「因為建民哥說我會擋住本壘板。但他就是默默做很多事情，所以他在圈內人緣才會那麼好，他生病我們很錯愕，因為他說了生病，聲音也是一如往常，沒想到這麼快速。」廖慧珍邊說邊落淚，實在是捨不得大哥這麼快就離世。