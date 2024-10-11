快訊／《哆啦A夢》聲優大山羨代辭世！享耆壽90歲…晚年罹失智症

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫《哆啦A夢》的初代「哆啦A夢」聲優大山羨代辭世，享耆壽90歳。她配音「哆啦A夢」26年，晚年罹患失智症。

▲大山羨代辭世。（圖／翻攝自X）

大山羨代自1979年開始為《哆啦A夢》（舊稱小叮噹）配音，一配就是26年，其獨特嗓音風靡無數海內外動漫迷。她2008年曾腦中風，在高齡82歲時（2015年），被診斷出罹患失智症，逐漸失去自理生活能力，甚至連哆啦A夢也都忘記了，令家人、粉絲都相當不捨。據經紀公司發表聲明，她因老衰已於9月29日離世，在家屬守護下已經舉行密葬儀式。

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而大山羨代證實罹患失智症隔年，演員兼作家的老公砂川啟介坦承罹癌，為此將她送至療養院照顧，丈夫2017因尿管癌逝世，享壽80歲。

《哆啦A夢》初代「大雄」聲優小原乃梨子也於今年7月12日辭世，據所屬經紀公司23日發表聲明，她因病療養中，但是藥物治療不見起效離世。而有網友分享大山羨代、小原乃梨子等初代聲優與動漫角色對話的經典畫面，令日網懷念不已。

