ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／10月15日星座運勢　「成熟的大人」處女座眼光懂放遠

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：注意文件內容
感情：多看對方優點
財運：保持穩健投資
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：巨蟹

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：改善追求卓越
感情：朋友前來相助
財運：理財計劃得宜
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛

天秤座

工作：工作彈性自由
感情：持續維持狀態
財運：網路賺遊戲幣
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：準時交出案件
感情：避免口角爭執
財運：賺取利潤機會
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：天秤

金牛座

工作：提高專業效益
感情：適合論及婚嫁
財運：減少意外風險
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：天蠍

處女座

工作：投入推動專案
感情：感情要看長遠
財運：線上補習賺錢
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：思考掌握本質
感情：今日適合表白
財運：開課教學兼差
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：射手

天蠍座

工作：放下枝微末節
感情：需要信任維持
財運：避免盲目投資
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：水瓶

雙魚座

工作：光明美好未來
感情：多加體諒彼此
財運：控制精打細算
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：提升職場競爭
感情：適合情話綿綿
財運：分散獲利風險
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：獅子

獅子座

工作：分工提高效率
感情：多點耐心包容
財運：投資地產賺租
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：處女

射手座

工作：尋找更好工作
感情：感情恩愛如初
財運：明智投資獲利
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

推薦閱讀

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」　曝他們暖舉：心意無價

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」　曝他們暖舉：心意無價

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

旅行社搞錯飯店時間！吳宗憲「只穿一件內褲」被趕出房

旅行社搞錯飯店時間！吳宗憲「只穿一件內褲」被趕出房

蕭敬騰婚禮被爸爸催生！51歲Summer「去年1句話」早表態　網掀論戰

蕭敬騰婚禮被爸爸催生！51歲Summer「去年1句話」早表態　網掀論戰

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

男星追啦啦隊女神豪請5位數「她吃完就落跑」　爆傻眼過程：這麼會吃？

男星追啦啦隊女神豪請5位數「她吃完就落跑」　爆傻眼過程：這麼會吃？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」　曝他們暖舉：心意無價

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

旅行社搞錯飯店時間！吳宗憲「只穿一件內褲」被趕出房

蕭敬騰婚禮被爸爸催生！51歲Summer「去年1句話」早表態　網掀論戰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李陳鎬退出《認哥》！錄好的將全剪光　活動前1hr出事…主辦全崩潰
  2. 算命再婚將惹禍！丟丟妹和新男友維持關係　投資千萬另闢財源
  3. 滴妹手搖飲「去年營收1.8億元」　4年狂開15店…團隊度過難關！
  4. 直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍
  5. 離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜
  6. 等了10年！孫燕姿驚喜宣布巡迴演唱會　相約粉絲一起看日落
  7. 樂天女神筠熹自爆　被那一根頂到肺　氣都喘不過來
  8. 三上悠亞驚喜回歸SKE48活動！　畢業後再以偶像身分登台
  9. 女兒出生3天就插管「肺部天生有洞」　李宓抱不到小孩：超級擔心
  10. 柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366