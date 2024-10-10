方文琳曬出「素顏照」曝光罹癌後近況！　網擔憂：保養好身體

記者顧齊祐／綜合報導

女星方文琳日前發文透露，自己被診斷出罹患食道癌零期，並於文中寫下發現、治療的過程，消息曝光後，震驚不少圈內好友及粉絲。近日她也曬出了她的近照，可以看出頂著素顏的她，氣色相當紅潤，臉上充滿活力。

▲方文琳日前被診斷出罹患食道癌零期。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）



方文琳昨（9）日在Facebook曬出了她的近況照片，寫道「又來到我最喜歡的地方」，原來她是前往了新加坡旅遊。畫面中她穿著白底的滿版圖騰洋裝，將一頭長髮綁成了馬尾，待在飯店裡，坐在落地窗前的沙發上滑著手機，而頂著素顏的她，臉上的氣色十分紅潤，光滑的皮膚彷彿凍齡。

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▲方文琳前往了新加坡旅遊。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）



今日她也再度發文，分享了她在運動時的照片，只見她穿著黑色背心，大汗淋漓地站在廣場中自拍，並表示「不忘熱愛的跑步，傍晚開始熱愛運動人潮滿滿」，看得出她在大病痊癒之後，依舊注重身體的調養。

▲方文琳不忘運動調養身體。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）



文章發布後，也吸引大批網友留言「身體要照顧好」、「好好養神休閒一下」、「放鬆心情好好把握當下」、「好好放鬆，保養好身體」、「美魔女，身體健康最重要囉」。