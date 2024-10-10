問Jennie「金髮是真的嗎？」被批種族歧視　瑪格麗特庫利驚陷容貌焦慮

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）上週出席巴黎時裝週時，因與BLACKPINK成員Jennie同台，問了對方一句「金髮是真的嗎？」被批評帶有種族主義。不過這樣的放大檢視，似乎也真實上演了電影《懼裂》中所呈現殘酷的演藝圈生存之道。

▲《懼裂》瑪格麗特庫利演出跳性感健身操前，先灌醉自己。（圖／CATCHPLAY提供）

驚悚電影《懼裂》（The Substance）由好萊塢巨星黛咪摩爾（Demi Moore）與瑪格麗特庫利共演。瑪格麗特庫利在電影中穿著低胸、高衩的緊身韻律衣大跳性感健身操，更以年輕貌美、凹凸有致的身材，獲得更多工作機會，卻因過度追求「更完美的自己」，和黛咪摩爾陷入一場容貌焦慮生存戰。

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▲《懼裂》瑪格麗特庫利韻律服大秀好身材。（圖／CATCHPLAY提供）

不過瑪格麗特庫利日前接受訪問時透露，由於要在很多工作人員面前大跳性感健身操，這令她非常緊張，甚至補充道：「當天早上第一件事就是喝醉了！」坦言幸好有酒精讓她在拍攝時可以那麼狂野。

而片中黛咪摩爾與瑪格麗特庫利因容貌焦慮，將「完美成癮」到「面目全非」詮釋得淋漓盡致，上演血淋淋又極致瘋狂的肉體對峙，儘管如此2人戲外卻互相支持，瑪格麗特庫利憶及當初收到劇本後，就對這個故事著迷不已。

▲《懼裂》瑪格麗特庫利跳片中追求更完美的自己。（圖／CATCHPLAY提供）

片中她飾演黛咪摩爾打入「完美物質」後分裂出更年輕、更美麗的「共同體」，她在訪談花絮中提到，黛咪摩爾展現生涯巔峰的瘋狂演出絕對令人嘆為觀止，看到前輩專注突破演出之外，也受到她的照顧，「我們在巴黎開拍前相處了幾週，我立刻就感到跟黛咪很契合，她很聰明、善良、溫暖，我跟她一拍即合。能跟她對戲意義不凡，她展現大放異彩的巨星風範。」《懼裂》即將於10月18日全台上映。

▲《懼裂》瑪格麗特庫利外貌出眾，獲丹尼斯奎德賞識。（圖／CATCHPLAY提供）

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