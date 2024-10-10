祖雄國慶日高喊「台灣是我的家」！　定居12年曝感動心聲

記者王靖淳／綜合報導

馬來西亞男星祖雄來台發展超過12年，去年和烏克蘭女星佳娜結婚，夫妻倆育有一個女兒「內內」，平時除了會透過社群記錄生活，也不吝嗇與粉絲分享親子日常。今（10）日適逢中華民國國慶日，祖雄也在社群發聲寫下祝福，同時也表示：「台灣已經是我們的家園，感謝台灣這個社會接納我們這個新住民家庭！讓我們成為一份子！」

▲祖雄發文慶祝國慶日。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

祖雄在文中分享自己來台定居的心路歷程，並在國慶日這個特別的日子，向台灣表達深深的感謝。祖雄回憶自己於2012年從馬來西亞來到台灣，開始主持節目《愛玩客Hero》，轉眼間已經在台灣生活超過12年，他感慨地說：「這裡已經不是『國外』，而是『家』。」

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祖雄也提到老婆佳娜，從烏克蘭來到台灣後，先是進入語言學校，後來到師範大學就讀，從2016年到現在，兩人已在台灣共同生活了8年多。祖雄形容這段緣分「真的是有緣千里來相會」，他們在台灣不僅完成學業、工作，也結識許多知心好友，這片土地早已成為夫妻倆心中的家園。

▲祖雄去年和佳娜結婚。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

如今，祖雄和佳娜在台灣成立了家庭，並計劃讓他們的孩子在這裡接受教育和成長，他深情表示：「台灣已經是我們的家園，感謝台灣這個社會接納我們這個新住民家庭！」最後，祖雄也在文末祝賀中華民國國慶日快樂，表達對台灣的感恩之情，「在這裡特別的日子裡，要衷心的祝賀中華民國，生日快樂。」