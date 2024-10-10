西班牙正妹發文「中華民國國慶日快樂」　曬國旗：謝謝美麗的台灣

記者蕭采薇／台北報導

10日迎來一年一度的國慶，有不少藝人發文祝福台灣生日快樂，還包含「愛台」的外國人們。在IG擁有超過4萬追蹤，在台灣已經生活10多年的西班牙網紅奈拉（Naila），也特地貼出與國旗的合照，寫下：「中華民國國慶日快樂，謝謝美麗的台灣。」

▲西班牙網紅奈拉Naila，特地貼出與國旗的合照，祝福國慶日快樂。（圖／翻攝自IG）

奈拉表示，自己特地把第300篇貼文的位置空出來，就是想祝台灣快樂，她寫道：「我特地把第300篇貼文留到今天來慶祝！謝謝美麗的台灣，讓我感覺像在家一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，國慶日這天，香蕉是第一位發文祝福的台灣藝人，他和妻子剛好在瑞士馬特洪峰旅遊，他穿著印有國旗的上衣，老婆也換上國旗比基尼辣露渾圓半球，開心拿著國旗入鏡，「很多瑞士人經過露出笑容，覺得我們很活潑，很開心。」

▲瑞莎慶祝國慶。（圖／翻攝自瑞莎臉書）

而來自烏克蘭的瑞莎自2016年歸化成為台灣籍後，努力推廣韻律體操運動，更是創立了「瑞星韻律體操協會」，積極培養台灣本土的韻律體操人才，參加多項國際賽事屢獲佳績。逢台灣國慶，瑞莎在社群媒體發布了一張韻律體操小選手披著台灣國旗領獎的照片，發文慶賀國慶，短短一小時內吸引了超過3萬人點讚。