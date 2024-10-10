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吳怡霈「試用後決定不開團」　竟遭廠商逼買下樣品！　

記者張筱涵／綜合報導

藝人吳怡霈9日晚間在Threads分享「職場鬼故事」，接受廠商的邀約試用，結果決定不開團後，對方的回應讓她感到相當傻眼。

▲▼吳怡霈。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

▲吳怡霈。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

吳怡霈發文表示，有廠商提議讓她試用產品，並允諾試用後可以自行決定是否要合作開團。然而決定不開團，並請廠商將產品收回時，卻被對方要求花錢買下樣品，這一離譜要求讓她十分驚訝，直呼：「試用後不想合作，為什麼還要我買斷產品？」

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這則分享立刻引發不少網友共鳴，許多人對廠商的行為感到不可思議。網友紛紛留言表示：「以後真的要仔細確認好啊啊啊啊啊」、「太瞎了吧！」。網友也表示驚訝問「這樣合理嗎？」吳怡霈則進一步回應「就是試用不能覺得不好，覺得不好不想合作 就叫我花錢買斷產品？為什麼是樣品你不收走呢？」

此事件也引來其他藝人和網紅的響應，李易幽默回應：「我也有收過蓮蓬頭的互惠分享，誰會想看我洗澡啦。」而知名網紅視網膜則表示：「這故事太強了，真是過癮！」吳怡霈隨即回應視網膜：「我們來分享職場鬼故事，真的太好玩了。」

▲吳怡霈。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

▲▼吳怡霈貼文留言區。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

▲吳怡霈。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

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