看別人談戀愛更有趣！　2024日韓必看戀愛綜藝TOP6

記者蔡宜芳／綜合報導

近年來，以「戀愛」為題材的綜藝節目大受歡迎，「看別人談戀愛」不僅變成一種下飯消遣，節目形式也推陳出新，跌宕起伏不輸戲劇！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤2024年「戀愛綜藝」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的2024年必看戀綜！

▲《換乘戀愛3》。（圖／翻攝自韓網）

觀察網友針對「2024戀綜」相關話題的討論，可以發現「換乘戀愛3」最受網友關注。《換乘戀愛》系列節目於去年底開播第3季，並在今年4月終於迎來大結局；該節目將6對分手的情侶聚集在同個屋簷下，出演者們不僅需朝夕相處、還得眼睜睜看著前任與他人互動或曖昧，最終再選擇要與舊愛復合或「換乘」走向新戀情，錯綜複雜又難以捉摸的感情走向總能在每集播出後掀起一番討論。有網友便表示《換乘戀愛3》是「最難猜的一季」，說道「竟然最後一集了才能看出最終結果」，也有人稱讚「節目的安排和橋段都非常有趣」、「很奇妙的是就會有一種魔力，會讓你一直想看下去」；雖本季最終集僅有兩對情侶成功牽手，但節目播出後竟仍有情侶陸續宣布復合，甜蜜官宣消息令網友笑稱本季「直接變復合戀愛」，也使話題熱度延續。

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而《換乘戀愛》系列製作人的新作「戀愛兄妹」，則邀請了5組家庭背景各異的親手足出演，並在隱藏家人身份的情況下各自尋找對象，「究竟家人間會互相阻撓還是給予助攻」的新穎題材獲得矚目。有網友分享觀後感，直呼「看個戀綜又哭又笑」，認為由於出演者間多了一層血緣的羈絆，本作可說是「兼顧偶像劇、情景喜劇、溫馨家庭劇等多重看點，又好笑又好嗑還溫馨感人」，除了戀愛的火花和糾葛外，手足間的相愛相殺也是一大看點。值得一提的是，在《戀愛兄妹》中配對成功的一組情侶檔，更在節目結束後火速宣布婚訊，讓網友激動留言「第一次追戀綜修成正果的！希望他們一直幸福」、「幸好線下有好好繼續發展」、「真的是創造了戀綜的奇蹟了」。

▲《戀愛兄妹》。（圖／翻攝自韓網）

此外，日本首部同志戀愛節目「夏日咖啡男友」也掀起一番討論，節目找來9位男性同住海濱小屋一個月，並需輪流與不同搭檔經營咖啡車、以此換取生活費，因此在戀愛之外也能同時觀察彼此的工作模式、金錢觀等是否契合。有網友指出本作「不僅僅圍繞著戀愛，更多的是他們一起生活的點滴、在相處過程的經歷和成長」、「感情進展其實就挺平淡的，沒有發生太過分抓馬的事」，也有人在影評中寫道「每個成員的氣質都不盡相同」，認為《夏日咖啡男友》讓觀眾能看到同性關係的生活樣貌及戀愛的多元性。

▲《夏日咖啡男友》。（圖／翻攝自韓網）

正所謂「看別人談戀愛更有趣」，想體會粉紅泡泡或許未必真的要開啟一段戀情，透過戀綜也能見證愛情的多樣面貌、同時反思自己的感情觀；若你正鬧片荒，不妨參考以上網友推薦的片單，除了作為消遣娛樂，或許也能從中找到共鳴與感動！

▲2024年網友熱議戀愛綜藝TOP6。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）