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日女星遭性侵「開轟齊藤慎二妻子」：想甩鍋！　身心受創現況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

日本搞笑藝人齊藤慎二涉嫌性侵20多歲女星，被指控在一輛電視台外景巴士內硬上得逞，目前全案偵辦中，經濟公司吉本興業大動作解約切割，過程細節也在日前曝光，他被指控強迫女方用嘴巴服務，女方因而憤怒揭發惡行。關於受害者身分，網路上出現各種猜測，9日，她透過律師發表聲明，哭訴事件後身心受創，並透露相當不滿齊藤慎二妻子瀨戶Saori把錯推給她。

▲齊藤慎二涉嫌性侵20多歲女星。（圖／翻攝自日網）

▲齊藤慎二涉嫌性侵20多歲女星。（圖／翻攝自日網）

根據日媒報導，案件發生於7月，當時齊藤慎二與受害者在新宿進行外景錄影，兩人在巴士上獨處時，發生了性行為。女星事後憤怒報案。對此，齊藤一直堅持雙方是自願的，並獲得妻子瀨戶Saori的支持。瀨戶先前曾表示：「對方有主動行為，追蹤社群平台並交換聯絡方式都是事實。」她還透露已向警方申請外景巴士的行車紀錄影像，強調這並非單方面的行為。

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▲齊藤慎二。（圖／翻攝自日網）

▲受害者透過律師呼籲外界不要繼續關注她。（圖／翻攝自日網

隨著事件延燒，受害者透過律師發表聲明控訴身心的創傷，表示網路上針對她的無端指責不斷，大規模的肉搜行動讓她不堪其擾，更不滿齊藤的家人更是汙衊她「主動」，企圖將所有責任歸咎於她，令她倍感壓力。受害者強調，這些指控與事實不符，希望外界停止對她的過度關注。

警方表示，經過詳細調查後，齊藤慎二已被函送檢方法辦。受害者透露，事件發生後她一直生活在恐懼中，經常失眠，她的家人也因此承受了巨大的精神壓力。最後，她懇請社會大眾停止對她的過度關注，給予她和家人空間，以度過這段艱難的時期。

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