瑤瑤飛南韓「錢包疑遭偷」　遇颱風改機票滯留：我心臟有夠大顆

記者蔡宜芳／綜合報導

女星瑤瑤（黃喬歆）熱愛韓國文化，經常到南韓旅行。她9日在社群分享此次去首爾多待了幾天的原因，並透露改簽機票前，自己的錢包就已經不見了，自虧「心臟有夠大顆」。

▲瑤瑤經常到南韓旅遊。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

瑤瑤表示，她原本只是因為看到便宜的機票，加上推掉了幾個工作，所以就隨性地飛去首爾。然而，原訂的一周行程卻遇上了台灣的山陀兒颱風，「外加不時收到我姊恐嚇性的（？！）颱風影片，也擔心原訂4號中午的班機會停飛，思慮再三後（有嗎）決定改機票多留首爾避颱風啦～～」

[廣告]請繼續往下閱讀...

瑤瑤透露，由於是臨時改簽的機票，加上又碰上周末，首爾的飯店幾乎都已經爆滿，或者是價格高得令人咋舌，於是她決定搬到仁川富平住，並將機票由金浦改為從仁川飛出。瑤瑤說，這是她第一次住在仁川，當地的氛圍與首爾非常不同。她認為，住在仁川除了離機場近，房價也比首爾便宜很多。

▲瑤瑤怕飛機受到颱風影響，於是決定在韓國多留幾天。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

瑤瑤也坦言，其實在她決定改簽機票前，錢包已經不見了，「真心佩服這樣的我竟然還能決定在韓國多待幾天～心臟真的有夠大顆。」她透露，錢包是在韓國人普遍認為治安不好的大林不見的，「吃飯的地方找了，咖啡廳也找了，店家都說沒看到～～～看來應該是被人給摸走了。」

瑤瑤感嘆，她拿了四年多的招財貓錢包就這樣離開了自己，接下來還需要處理證件重辦的事宜，「總之大家出門在外真的還是要處處小心…即使治安再好的國家也一樣。」

▲瑤瑤坦言自己在改機票前，錢包就已經被偷了。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

【瑤瑤全文】

來分享一下這次的韓國小插曲

這次首爾行其實單純只是看到便宜機票外加推了幾個工作就飛了～～

完全也是一如既往的隨性

原訂一個禮拜的行程卻剛好碰到山陀兒颱風在台灣遲遲不肯離去～～外加不時收到我姊恐嚇性的（？！）颱風影片，也擔心原訂4號中午的班機會停飛。

思慮再三後（有嗎）決定改機票多留首爾避颱風啦～～

（結果山陀兒竟然4號原地解散）

因為是臨時改票，又適逢週末，飯店根本爆滿！！！要不就是貴到翻天……於是當機立斷就決定搬家到仁川富平了！！

（剛好我機票也由金浦改仁川飛了）

第一次住仁川有點不習慣，整體氣氛也跟首爾很不一樣。

但改住仁川不僅離機場近點～房價也比首爾便宜超多！而且還可以去朝聖我想去很久的仁川咖啡廳～也算是個不錯的安排，重點我還去了韓國漫畫博物館

整體旅程還是開心的

但只能說我這趟旅程真的很鬆弛

因為其實我在改機票前錢包不見了

哈哈哈！真心佩服這樣的我竟然還能決定在韓國多待幾天～

心臟真的有夠大顆

然後沒錯！錢包就是在那個我說韓國人普遍認為治安不好的大林不見的

吃飯的地方找了，咖啡廳也找了，店家都說沒看到～～～

看來應該是被人給摸走了

難過我的招財貓貓錢包就這樣離開我了…

謝謝你這4年多的陪伴

我會想念你的

接著就是處理證件重辦的事了～～

總之大家出門在外真的還是要處處小心…

即使治安再好的國家也一樣

好沈重的結論