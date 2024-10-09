「台第一女優」放話老司機喊告！　吳夢夢遭外流怒了：別以身試法

記者王靖淳／綜合報導

「台灣第一女優」吳夢夢入行至今已有7年資歷，平時除了會分享拍AV的經歷，同時也不忘會在社群與粉絲互動。今（9）日她透過Threads發文向老司機喊話，針對她所上傳至付費訂閱網站「ONLYFANS」的新影片，一旦發現外流，將會立即提告。

▲吳夢夢有「台灣第一女優」封號。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



吳夢夢提醒，此公告自國慶日10月10日開始生效，她也表示，自己在每三個月將蒐集一次證據，來對相關違法行為採取法律行動。吳夢夢特別提醒各位「老司機」們，務必要告知身邊的朋友，千萬不要以身試法，外流她的影片。此外，她也提到，所有符合Pornhub規定的新影片都會同步上傳至該平台，讓有興趣的觀眾可以觀賞影片，不必透過外流來分享或獲取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳夢夢警告老司機別再外流影片。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

事實上，吳夢夢日前才發文談論自己對影片外流的看法，她坦言雖然外流是無法避免，但面對收到網友表示看過外流片時，仍讓她感到無奈。吳夢夢在文中回憶，她早在2020年時，就曾經提告過一次，雖然成功告成了不少人，但整個過程讓她感覺極為繁瑣和浪費時間。

▲吳夢夢日前發文談論自己對外流的看法。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

吳夢夢表示，由於嫌麻煩，後來面對影片外流的情況，她選擇了無視，不再積極追究。然而，外流的問題仍不斷發生，時常有人私訊吳夢夢，告知某些影片已經在各大群組中流傳，讓她心情再次陷入無奈。吳夢夢坦言，考慮再次進行提告，她提到，或許等到11、12月休假後，她將重新開始蒐集證據並提告，希望能以法律手段對抗這些外流行為。