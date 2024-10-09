李易突喊「我曾經也是演員」！　曬演員證網驚：演員要證照？

記者黃皓瑋／綜合報導

男星李易曾演出《世間情》、《牽手》等多部熱門八點檔，深受觀眾喜愛，近年他則活躍於《食尚玩家》、《全員請上車》等多個綜藝節目，雖然仍會參與戲劇演出，但多為客串性質。不過近期他突然曬出自己的演員登記證，寫下「曾經，我也是演員」，引發大批網友關注。

▲李易突喊「曾經，我也是演員」。（圖／資料照／記者李毓康攝）



李易今（8日）在Threads發文：「曾經，我也是演員。」並曬出1張10年前由文化部頒發的「電影從業人員登記證」，只見登記證上記錄著李易的藝名及本名「李翊暉」，旁邊則是他略顯青澀的證件照。

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▲李易曬演員證引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自Threads／leeyi527）



貼文一出讓許多網友相當驚訝，留言向李易提問「你不是一直都是演員嗎？」、「你現在不是了嗎」。另一方面，「演員登記證」也意外引發熱烈討論，許多人紛紛表示「第一次看到這個證欸」、「原來演員要有登記證喔」、「沒證不能當演員或導演嗎」。

事實上《電影法》曾有規定，電影從業人員如果沒有申請、領取中央主管機關頒發的登記證明，就無法參加「本國及國產電影片製作之策劃、編、導、演」，但該條文在2015年6月以後已經廢止。