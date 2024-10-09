富邦啦啦隊被靠X「下雨馬上躲」！現場真實畫面曝 她不滿：整場只看李雅英

記者潘慧中／綜合報導

受到東北季風影響，北台灣近期常出現降雨，這對於必須在室外應援的啦啦隊而言，無疑是一大挑戰。沒想到，8日還被網友污衊「本土啦啦隊遇到下雨就馬上躲雨」，並藉此烘托韓籍隊員李雅英的敬業舉動。對此，大批本土啦啦隊都陸續浮出水面發聲了。

▲▼Jessy回應網友。（圖／翻攝自Threads、Instagram／jessy04260426）



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有網友近日在「靠北啦啦隊」發文表示，富邦悍將人氣隊員李雅英相當敬業，就算沒班也淋雨服務球迷，「哪像本土啦啦隊遇到下雨就馬上躲雨，只有毛毛雨就穿雨衣。」

▲李雅英被稱讚很敬業。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）



對此，富邦悍將啦啦隊員Jessy附上一個哭笑不得的表情符號，顯見她的無奈心情，「我笑了，姐妹們快把昨天新莊水樂園的影片秀出來。」她坦言不樂見這種踩一捧一的言論，「支持自己喜歡的女孩很棒，但不能忽視其他人的認真」，心疼淋雨還被誤會的隊友們。

▲其他隊員和現場觀眾陸續留言、上傳影片強調沒有躲雨。（圖／翻攝自Threads／jessy04260426）



不只Jessy，這則貼文也陸續釣出富邦悍將的其他隊員留言：「我們昨天每個人頭髮衣服都濕的，怎麼他都沒看到嗎」、「好吧下次下雨我去場中帆布上滑水表演服務球迷」、「他整場球賽唯一看到的啦啦隊只有雅英，我們都是透明的，真的讓人很不X。」