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張立東遭爆錄影騷擾冼迪琦！追問女方「一個人住嗎」　兩男爭一女畫面曝

記者孟育民／台北報導

《飢餓遊戲》周日（6日）播出「我要成為好野人」上集，有張立東和風田師徒搞笑，加上賽制不按牌理出牌，播出收視開出好成績。本周新一集節目播出延續「好野人」獎金累積賽，還沒開錄就無預警找藝人玩遊戲，先坐上旋轉椅轉15圈，接著立馬站起來打兵乓球10下，女藝人冼迪琦還沒化妝就上場挑戰，男藝人見她素顏故意逗她：「小迪哩?」一旁的風田急忙護花：「不要欺負我的寶貝。」

▲▼《飢餓遊戲》張立東和豐田狂撩冼迪琦。（圖／中視提供）

▲《飢餓遊戲》張立東和豐田狂撩冼迪琦。（圖／中視提供）

輪到峮峮時，風田和張立東竟搶著想進她房間，第一時間被峮峮擋住，沒想到王仁甫從旁用肉身轉移她注意，助攻張立東成功進到房內，更單獨和峮峮在裡頭待了1分鐘，雖然最後仍「滾出」房間，但張立東卻心滿意足地說：「蠻香的」。

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▲▼《飢餓遊戲》張立東和豐田狂撩冼迪琦。（圖／中視提供）

▲冼迪琦素顏畫面曝光。（圖／中視提供）

遊戲其中一關是考驗藝人的心理分析，當冼迪琦被問到「如果接了一部吻戲，希望張立東還是風田演男朋友？」當眾人在解析女生的心態時，風田提到前一天錄影時女生似乎對他有好感：「小迪好像蠻喜歡我的，她昨天還說以後都要我載她。」張立東則不甘示弱：「那你知道小迪有養兔子嗎？我還知道她的兔子叫心心。」

沒想到此話一出，王仁甫卻不看好：「很明顯張立東這種是單戀的類型。」張立東還被爆料趁錄影空檔時頻頻騷擾冼迪琦，瘋狂找話題聊天，甚至還問對方住哪裡。

▲▼《飢餓遊戲》張立東和豐田狂撩冼迪琦。（圖／中視提供）

▲張立東在節目被爆料。（圖／中視提供）

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飢餓遊戲, 峮峮, 冼迪琦, 張立東, 風田

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