為打蹦闆拼了！統神瘦10公斤「真實體重曝光」　現身網驚呆：右邊的瘦子是誰

記者孟育民／台北報導

台灣知名實況主「亞洲統神」張嘉航，昨（8日）晚與同是遊戲實況主網紅好友「基隆東」同框，再次在17LIVE合體，開啟全新的直播節目《賴皮豬式會社》，以綜藝談話性節目方式，與網友們輕鬆聊電競遊戲，與最新的社會熱門新聞。好友相見，第一件事情是驚嘆統神氣色不僅變好，也變好瘦，網友也留言：「最右邊的瘦子是誰？」

▲統神（右）與網紅好友基隆東（左）主持17LIVE直播節目《賴皮豬式會社》 。（圖／17LIVE提供）

統神自爆現在體重是112公斤，比七月體重又瘦了10公斤，體型差距之大讓基隆東與首集來賓遊戲實況主Yoro老師忍不住追問統神的瘦身妙方，居然可以在短時間「從豬八戒變成沙悟淨」。統神說，他現在除了固定上健身房運動，吃飯時不吃米飯、避開碳水化合物，也不吃宵夜，但他還要繼續瘦，以迎接年底與蹦闆的拳賽。

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▲▼兩人直播還跳起舞 。（圖／17LIVE提供）

晚上直播節目安排統神與來賓挑戰音樂電玩《舞力全開》，角逐最佳舞王。統神先與來賓Yoro老師共舞，舞曲進行到一半，便聽到Yoro老師發出喘息聲，神情開始扭曲，而過往只要一動就會用力喘氣的統神，則是老神在在。好不容易遊戲結束，Yoro老師累到直接癱坐到椅子上，統神則是臉不紅卡不喘，繼續從容地接受第二場挑戰，讓基隆東與網友感到不可思議，問統神去哪裡了？叫統神出來。