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韓餐飲起死回生！　《黑白大廚》熱潮暴漲「預約暴漲4937.5％」

記者張筱涵／綜合報導

《黑白大廚：料理階級大戰》開播後掀起熱潮，參賽廚師經營的餐廳預約數量大幅成長，平均預約量成長約148％，十分驚人。

▲Catch Table特設《黑白大廚》相關餐廳頁面，讓顧客能夠迅速搜尋到廚師們的餐廳進而訂位。（圖／翻攝自캐치테이블App）

▲《黑白大廚》廚師們的餐廳訂位量暴增。（圖／翻攝自캐치테이블App）

據南韓餐廳預約平台Catch Table公布的數據，節目播出後，參賽廚師的餐廳搜尋量相比前一週暴增74倍，餐廳收藏次數也增加了1884％，平均預約量成長約148％，其中有一家餐廳的預約量更是驚人地增加了4937.5％，但平台並未透露該餐廳名稱。

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▲▼캐치테이블。（圖／翻攝自캐치테이블App）

▲Catch Table特設《黑白大廚》相關餐廳頁面，讓顧客能夠迅速搜尋到廚師們的餐廳進而訂位。（圖／翻攝自캐치테이블App）

在熱門搜尋餐廳排名中，崔康祿主廚經營的餐廳「NeO」位居榜首，第二名是「度量（Dolyang）」，第三名為「Trid」，接下來依序是「Deepin」和「CHOI Dot」，至於「黑湯匙」隊參賽廚師的餐廳中，尹南魯（音譯）主廚的「Deepin Oksu」預約增幅最大，他在節目中以「料理瘋子」形象亮相，備受關注。其他受歡迎的餐廳還包括朴在賢（音譯）主廚的「Shawnino」和李大衛主廚的「Guunmong」。

「白湯匙」隊廚師方面，崔鉉碩主廚的「Choi Dot」和「Central Reducer」預約量分別位居第一和第二。此外，呂敬來主廚的「紅寶閣」與南政錫主廚的「local EAT」也因節目效應人氣攀升。

Catch Table代表龍泰順（音譯）表示，儘管外食產業因經濟不景氣受到打擊，但《黑白大廚：料理階級大戰》的熱潮帶動了整個行業的活力，讓餐飲業重現生機，隨著節目的播出，觀眾對「高級餐飲」（Fine Dining）的興趣也顯著提升。

根據數據分析平台Black Kiwi的調查，9月「高級餐飲」的關鍵字搜尋量達165,200次，較8月增加738.5%，在10月初，搜尋量更比上月同期暴增1521.2%，顯示出觀眾對高檔餐飲的熱情持續升溫。

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