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楊千霈「交往19天閃婚」2歧異埋導火線！IG洩分居跡象 經紀人首回應

【楊千霈婚變分居1】2歧異埋下婚變導火線　楊千霈獨自遊法藏蹊蹺

▲結婚邁入第8年，楊千霈（左）曾接受專訪吐露婚姻狀況，感嘆：「心變柔軟了，也不再碎碎唸了。」如今則是被爆已經婚變。

圖文／鏡週刊

在2016年時，楊千霈與老公洪家傑認識半年、交往19天就結為夫妻，天雷勾動地火的程度曾經蔚為藝界美談，但沒想到最近仍因教養問題及價值觀歧異而婚變。

本刊進一步直擊楊千霈已從桃園南崁，搬回北市萬華區的娘家，兼顧演藝工作之餘也出動爸爸，幫忙接送最近左腿嚴重受傷的女兒，可見隻身為母則強的姿態；據悉兩人最新近況是楊千霈提了離婚，不過洪家傑還沒答應。

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消息人士更向本刊透露，楊千霈與洪家傑婚結得既閃電又浪漫，只是長久下來難免發現彼此價值觀有所出入，小孩長大後更多有摩擦；幾個月前本刊已經依稀掌握到楊千霈與洪家傑「怪怪的」，不過周遭的人不肯正面回應。

直到最近跡象愈來愈加明顯，才鬆口夫妻已經婚變分居。更早則在去年底，讀者向本刊報馬，看到她一個人去法國玩、而且玩超久，就覺得應該有狀況。

【楊千霈婚變分居1】2歧異埋下婚變導火線　楊千霈獨自遊法藏蹊蹺

▲近來楊千霈（中）和江齊（左）、馬志翔（右）演出《有病才會喜歡你》。她曾安排女兒看她表演，並說：「終於可以讓女兒們知道媽媽除了主持之外，演戲時是什麼樣子。」（翻攝自楊千霈IG）

據說楊千霈和老公在交往前，其實已經認識了好一段時間，不過彼此一直把對方當朋友看待而已；直到某次，楊千霈與老公深夜坐在車上聊天時，她先主動聊到：「如果我們真的交往了，那會是什麼樣子？」

【楊千霈婚變分居1】2歧異埋下婚變導火線　楊千霈獨自遊法藏蹊蹺

▲楊千霈（右）與爸爸（左）的感情好，她在忙的時候，老人家也會幫顧小孩。（翻攝自楊千霈IG）

問著問著發現雙方都滿符合對方要求，於是老公率先向楊千霈開口，在3月12日「植樹節」向楊千霈提出交往，老公更曾浪漫解釋：「今天種下愛苗，我們要長成大樹、開花結果。」結果沒想到也無法善終。

回應
本刊致電關心楊千霈的分居、婚姻狀況，她的經紀人回應：「因為工作和孩子的關係，本來就是台北、桃園兩邊跑，一切都正常。」


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