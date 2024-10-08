魏嘉瑩罕見出門觀光竟撲空！　見路邊「賣兔頭」嚇傻

記者蔡琛儀／台北報導

魏嘉瑩在成都展開「BOOM！怪物星人」及個人「緩緩，時光從不溫柔」巡迴成都站演唱會，並特地預留時間進行城市探索，不再只是待在飯店裡，還與怪物星人成員小V郁采真一同參觀了大熊貓繁育研究基地，並造訪安順廊橋、錦里古城、寬窄巷子等知名景點，也品嚐了當地小吃，如鉢鉢雞、蛋烘糕等，讓她大讚「成都好好玩」。

▲魏嘉瑩上週在成都開唱。（圖／相映國際提供）

以往出差行程有空檔，魏嘉瑩都宅在飯店裡，這次為了追大明星熊貓花花與怪物星人成員小V郁采真早上六點半就出門，可惜當天只有看到花花美麗的背影，她笑說：「不小心看到熊貓打架，也算是一種幸運嗎？覺得很有趣，但又很擔心牠們會不會玩到受傷。」隔天才去的琳誼則幸運得見到了花花本尊，花花更與和葉一起大吃竹葉，讓琳誼直呼：「花花真的好可愛，好像我一樣圓圓的。」

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魏嘉瑩這次也連去好幾個景點，包括安順廊橋、錦里古城、寬窄巷子都去繞了一圈，也去看了川劇，覺得變臉實在太精彩，融入當地風情，悠閒坐下點一杯茶欣賞了變臉、頭頂火盆等民俗雜耍，還被錦里古城樂坊裡的笛子老師的表演給驚艷了一把。

▲▼魏嘉瑩抽空在成都觀光。（圖／相映國際提供）

她也吃了成都特色小吃蛋烘糕，「因為我怕辣，就選了芝麻花生白糖口味。要比喻的話，就有點像中式可麗餅的感覺。覺得非常好吃。」逛街時看到路邊在賣兔頭，她覺得很新奇但又不敢嘗試，「不知道有沒有吃過的人可以告訴我味道和口感。」這次工作與私人行程兼顧，讓魏嘉瑩體會了一次難得的忙裡偷閒卻又十分充實的感覺，直說以後沒有工作行程的話，除了打籃球，應該也會到有趣的地方走走。而她11月15日也將唱完Zepp New Taipei，並透露屆時還有一些小驚喜。