「重機女神」出車禍愛車慘摔倒地！　咪妃曬照曝傷勢：超級痛

記者王靖淳／綜合報導

網紅咪妃過去因熱愛騎重機而獲得「重機女神」的封號，日前也常透過社群發文分享騎車的趣事，不料昨（7）日她卻突然PO出愛車倒在馬路上的照片，透露自己出車禍，照片曝光後，引發許多粉絲擔憂。為此，咪妃今（8）日再透過IG限動發聲報平安，除了透露自己的傷勢之外，同時也無奈表示：「暫時不能騎車了，雙腿內側一大堆瘀青超級痛。」

▲咪妃昨（7）日晚出車禍。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

透過咪妃分享的照片可見到，她的愛車倒在路中央，周圍的地面濕滑，似乎剛下過雨，路面反射著路燈的光線。背景中還能看到一些路過的行人和騎車的民眾，街道昏暗，紅綠燈顯示紅燈。咪妃在照片下方寫著：「謝謝光臨==乾....超痛。」似乎是在表達此次事故帶來的痛苦與無奈。

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▲咪妃發文報平安。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

咪妃今（8）日在IG限動分享自拍近照，向外界報平安。她透露自己因為受傷暫時無法騎車，最讓她感到慶幸的是「腳完全沒事」，不過她也坦言，雙腳內側布滿了瘀青，疼痛感相當明顯，並以「超級痛（哭）」來形容目前的狀況。貼文曝光後，除了再度掀起討論，同時也讓許多關心她的粉絲鬆了一口氣。