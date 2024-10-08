肯爺2年婚姻遭傳觸礁！　去年才與妻被控「當眾上演活春宮」惹議

記者黃皓瑋／綜合報導

美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現名Ye），2022年底與建築設計師碧安卡森索里（Bianca Censori）結婚，不料時隔僅2年，夫妻2人近期遭傳感情生變，有可能走向離婚一途。

▲肯爺夫婦遭傳已經分開。（圖／翻攝自Kanye West、Bianca Censori）

回顧肯爺的感情史，他在2014年與名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）結婚，並於2021年宣布離婚，隔年2人正式結束婚姻關係不久後，肯爺又閃電宣布與現任妻子碧安卡結婚。然而據外媒《TMZ》報導，有知情人士聲稱，肯爺與碧安卡已經在數週前分開，目前女方已經前往澳洲與家人同住，而男方則透露打算要結束婚姻關係。

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▲肯爺和老婆比安卡多次引發爭議。（圖／達志影像）



事實上，肯爺與碧安卡這對夫妻爭議頻傳，除了碧安卡多次被指穿衣風格「太奔放」，他們去年前往威尼斯旅遊時，肯爺還被拍到光著屁股坐在小船上，碧安卡則跪坐在地，被懷疑在幫老公「服務」，無視經過的行人與船隻。消息一出立刻引發外界關注，據外媒《每日郵報》報導，該船隻的業者則對此相當不滿，直言要將他們列入黑名單，「不再歡迎他們上船」。