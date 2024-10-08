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温昇豪告別伊林轉進凱渥！李銘順牽線當同門　新戲邀大咖韓星開拍

温昇豪（左）傳出和李銘順（右）成為凱渥師兄弟。（翻攝自八大臉書）

圖文／鏡週刊

藝人温昇豪簽約伊林娛樂超過10年，已是公司一哥，今年更將首度身兼主演、製作新戲《整外春秋》，歷經停拍風波後，10月即將重啟拍攝，找來韓星李廷鎮演出，卻在此刻傳出他將琵琶別抱凱渥集團，和好友李銘順成為師兄弟。

46歲的温昇豪多年來是伊林一哥，舉凡公司重大活動皆會挺身亮相，不過今年1月過後，再不見温昇豪蹤影，年度璀璨之星選秀大賽，只有蔡淑臻率師弟妹現身，加上傳言凱渥集團已出面為他接戲，温昇豪離開老東家出走一事，已經不脛而走。

籌拍整外　伊林頻勸退

韓星李廷鎮受温昇豪之邀來台拍戲。（翻攝自李廷鎮IG）

▲韓星李廷鎮受温昇豪之邀來台拍戲。（翻攝自李廷鎮IG）

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温昇豪這一年來經歷不少重大風波，首度催生的劇集《整外春秋》籌拍多時，卻在開拍前兩日停拍，除了金主撤資，演員也必須全換，外傳前期製作費超過七位數放水流，損失慘重。但他不屈不撓，重新積極找資方，眼下馬上要開拍，演員集結安心亞、張榕容等人，也首度找來啦啦隊人氣王峮峮，近期也有艾怡良以及韓星李廷鎮確定參演的消息。

艾怡良曾入圍金馬獎最佳新人，如今將進軍電視圈拍戲。

▲艾怡良曾入圍金馬獎最佳新人，如今將進軍電視圈拍戲。

去年底温昇豪一邊拍電視劇《開創者》，一邊被《整外春秋》前製作業搞得焦頭爛額，當時伊林高層就曾勸誡他不要太急躁，認為他野心過大。果不其然，開拍前喊停，全數做白工。當時他解釋停拍是因大量醫療器材贊助與置入，為免違反醫療法起爭議，劇本需要大量修改。但為此，温昇豪與伊林意見多次不合，但隨後仍照拍公司年曆，帶師弟妹造勢，只是在年曆之後，就再無為伊林公開活動站台，十分反常。

跳槽凱渥　李銘順牽線

温昇豪（左）和安心亞（右）合作電視劇《開創者》後，將在新戲同台。

▲温昇豪（左）和安心亞（右）合作電視劇《開創者》後，將在新戲同台。

而温昇豪會接觸凱渥也不意外，他和凱渥一哥李銘順是高爾夫球友，時常相約打球吃飯，而凱渥目前手握李銘順兄弟經紀約，都是演技的品質保證，加上李銘順妻子范文芳在台灣也屬凱渥旗下，老婆兄弟都拉進來信任圈，也不是沒可能。

張榕容（右）今年以《鬼才之道》入圍金馬獎女配角，馬上要參演《整外春秋》。左為王淨。（牽猴子提供）

▲張榕容（右）今年以《鬼才之道》入圍金馬獎女配角，馬上要參演《整外春秋》。左為王淨。（牽猴子提供）

凱渥今年壯大不少演藝陣容，除了李銘忠被哥哥李銘順延攬加入，包括拿下三座影后的張榕容、寶藏演員雷嘉汭、精靈系演員盧以恩、AcQUA源少年的李秉諭（貢丸）與盧佾暘、原子少年令宇辰（KK），以及新生代演員張耀、簡劭峰和趙浚等。凱渥近期也和TDI夢幻學院攜手重啟經典「夢幻之星選拔」賽事，老將新血攜手入駐。


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