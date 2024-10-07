眾量級Andy「舉啞鈴遭嫌噁」！　PO文求解：怎麼回才情商高？

記者王靖淳／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」由Andy、家寧組成，最近兩人頻爆分手，雙方始終沒有正面回應，男方拍片坦言「一切歸零」，事後更和一群友人到長灘島旅行。平時會在社群與粉絲分享日常的他，日前PO出一段健身舉啞鈴的短片，不過畫面曝光後卻引來網友吐槽，甚至還有人留言提到家寧。為此，Andy最近發文公開內容，同時也向大家詢問自己該如何回覆這些留言。

▲Andy日前在IG分享健身影片。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

透過Andy公開的截圖畫面可見到，有網友留言攻擊他的穿著，嘲諷他的褲子是否破掉，提及他的私密部位，甚至還提到最近頻傳分手的家寧，「褲子是破掉了嗎？」、「男生穿這樣好噁心」，讓話題充滿挑釁意味。面對這樣的言論，Andy並沒有被激怒，反而以玩笑方式在貼文下表示：「因為太大，所以把褲子撐破了，我很抱歉造成你們觀看不佳的體驗。」

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▲Andy公開吐槽的留言。（圖／翻攝自Threads／andy1994x）

事實上，Andy在影片中穿著一件無袖白色上衣，並將上衣稍微掀起露出腹部。他搭配一條寬鬆的白色運動褲，腳上穿著一雙運動鞋。Andy當時正在進行舉重訓練，雙手各握著一個啞鈴，表情顯得用力且帶著一絲緊張，他在文末還請求粉絲幫忙出主意：「看完幫我想一下，我知道你們都很聰明情商很高。」貼文曝光後，湧入不少人留言給他建議，同時也紛紛表示，「不要回」、「自己開心就好」、「自嘲最高EQ」。