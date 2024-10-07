「新香港波神」福利照大放送！「蜜桃臀＋S曲線」辣暈老司機

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星陳欣茵現年28歲，自從去年離開TVB後，生活方式變得更加自由且大膽，被封為新一代的「波神」。2023年她一度傳出結婚消息，但陳欣茵迅速否認，並在之後自曝已與交往兩年半的男友分手。雖然曾一度深陷抑鬱，但恢復單身後，陳欣茵迅速展現自信，在社群平台上頻頻分享性感照片，最近更再次吸引網友目光。

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▲陳欣茵離開原經紀公司後，風格變得更加大膽。（圖／翻攝自陳欣茵Instagram）

近日，陳欣茵在Instagram發佈了一組20張相片，並在文中回顧了自己過去半年的成長與變化。她透露自己這段時間大幅改變飲食習慣，並笑稱自己已成為「白烚（水煮）KOL」，表示「只要一開始就不會太難，會逐漸習慣並喜歡原型食物的味道」。透過不斷鍛鍊及調整飲食，她成功保持了引以為傲的完美身材，繼續維持「波神」的形象。

▲陳欣茵經常曬出辣照。（圖／翻攝自陳欣茵Instagram）

陳欣茵曬出的一系列照片中，不乏福利十足的畫面。她穿著運動套裝，大方展示自己引以為傲的蜜桃臀，完美的線條吸引了大量網友關注。此外，她還展示了馬甲線、背肌與二頭肌，呈現出她不懈鍛鍊的成果。其中最引人注目的是一張超細肩帶三點式泳衣的側身照片，讓她的S形身材一覽無遺，再次掀起網友熱議。

▲陳欣茵近日更新練身材的日常紀錄。（圖／翻攝自陳欣茵Instagram）