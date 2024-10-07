ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「新香港波神」福利照大放送！「蜜桃臀＋S曲線」辣暈老司機

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星陳欣茵現年28歲，自從去年離開TVB後，生活方式變得更加自由且大膽，被封為新一代的「波神」。2023年她一度傳出結婚消息，但陳欣茵迅速否認，並在之後自曝已與交往兩年半的男友分手。雖然曾一度深陷抑鬱，但恢復單身後，陳欣茵迅速展現自信，在社群平台上頻頻分享性感照片，最近更再次吸引網友目光。

▲陳欣茵經常曬出辣照。（圖／翻攝自陳欣茵Instagram）

▲陳欣茵經常曬出辣照。（圖／翻攝自陳欣茵Instagram）

▲陳欣茵經常曬出辣照。（圖／翻攝自陳欣茵Instagram）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳欣茵離開原經紀公司後，風格變得更加大膽。（圖／翻攝自陳欣茵Instagram）

近日，陳欣茵在Instagram發佈了一組20張相片，並在文中回顧了自己過去半年的成長與變化。她透露自己這段時間大幅改變飲食習慣，並笑稱自己已成為「白烚（水煮）KOL」，表示「只要一開始就不會太難，會逐漸習慣並喜歡原型食物的味道」。透過不斷鍛鍊及調整飲食，她成功保持了引以為傲的完美身材，繼續維持「波神」的形象。

▲陳欣茵經常曬出辣照。（圖／翻攝自陳欣茵Instagram）

▲陳欣茵經常曬出辣照。（圖／翻攝自陳欣茵Instagram）

▲陳欣茵經常曬出辣照。（圖／翻攝自陳欣茵Instagram）

陳欣茵曬出的一系列照片中，不乏福利十足的畫面。她穿著運動套裝，大方展示自己引以為傲的蜜桃臀，完美的線條吸引了大量網友關注。此外，她還展示了馬甲線、背肌與二頭肌，呈現出她不懈鍛鍊的成果。其中最引人注目的是一張超細肩帶三點式泳衣的側身照片，讓她的S形身材一覽無遺，再次掀起網友熱議。

▲陳欣茵經常曬出辣照。（圖／翻攝自陳欣茵Instagram）

▲陳欣茵經常曬出辣照。（圖／翻攝自陳欣茵Instagram）

▲陳欣茵近日更新練身材的日常紀錄。（圖／翻攝自陳欣茵Instagram）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

推薦閱讀

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

獨家／《大學生》逸祥求婚成功！穩交4年歌手女友點頭嫁了

獨家／《大學生》逸祥求婚成功！穩交4年歌手女友點頭嫁了

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

Toyz入獄5個月「手搖店嚴重虧損」！　蹦闆無奈提1請求：不然店要收了

Toyz入獄5個月「手搖店嚴重虧損」！　蹦闆無奈提1請求：不然店要收了

楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

快訊／《麻辣教師GTO》老師逝世！沼田爆享壽84歲…年初剛演夯劇

快訊／《麻辣教師GTO》老師逝世！沼田爆享壽84歲…年初剛演夯劇

楊繡惠槓上徐乃麟改口道歉！　吳宗憲說話了：誰先翻臉誰就是輸家

楊繡惠槓上徐乃麟改口道歉！　吳宗憲說話了：誰先翻臉誰就是輸家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

獨家／《大學生》逸祥求婚成功！穩交4年歌手女友點頭嫁了

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

Toyz入獄5個月「手搖店嚴重虧損」！　蹦闆無奈提1請求：不然店要收了

楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳欣茵

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 當演唱會嘉賓「整首只唱8個字」台下傻眼！　李玉剛被酸：伍佰上身
  2. 眾量級Andy「舉啞鈴遭嫌噁」！　PO文求解：怎麼回才情商高？
  3. 中國蛙王覃海洋被控嫖娼　工作室澄清「惡意中傷」未婚妻再PO鐵證
  4. 小禎遭疑情變再發文　「想遇愛到願意包容我的人」曝理想愛情
  5. 邵雨薇找妹妹合照遭虧「年輕人才喜歡」！　走心：現在開始每天拍
  6. 木工素人爆紅！邱軍唱紅〈運轉人生〉YT點閱破5千萬　換保護膜被認出
  7. 《小丑：雙重瘋狂》登台灣票房冠軍！　瓦昆菲尼克斯親吐角色心境
  8. 「新香港波神」福利照大放送！「蜜桃臀＋S曲線」辣暈老司機
  9. 吳宗憲留3間房給鹿希派！　認房貸公司繳：會投資有什麼用，會投胎才重要
  10. 林萱瑜遭吐槽愛玩「結婚還去夜店」！　直球反擊酸民：會不會管太多？

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366