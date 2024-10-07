台灣首部高鐵災難動作片！　宋芸樺第一次「合作林柏宏」海報曝光

記者黃庠棻／台北報導

由釜山國際影展舉辦的第6屆亞洲內容暨全球OTT大獎於昨（6）日進行頒獎典禮，每年都是全球影視界的關注焦點。今年則特別邀請台北電影節非常演員的林柏宏、宋芸樺前往韓國釜山同台擔任頒獎嘉賓，兩人還一同出演全台灣影史首部高鐵災難動作片《96分鐘》。

▲林柏宏、宋芸樺在電影《96分鐘》中合作。（圖／華影國際提供）

《96分鐘》在釜山搶先公開超前導國際版海報，這部作品將展現宋芸樺挑戰不同風格作品的勇氣，也讓她有機會突破以往的形象。她這兩年的影視作品都充滿挑戰與突破，無論是跨國合作還是類型突破，都讓觀眾看到了她不斷進步的演技，這些精采的表演都將在2025年登上大螢幕。

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▲林柏宏、宋芸樺在電影《96分鐘》中合作。（圖／華影國際提供）

此次在《96分鐘》更是宋芸樺首次挑戰刑警角色，不僅是類型上的新嘗試，也是一種角色深度的探索。影片中的高鐵災難場景考驗她的動作能力與心理素質，觀眾可以期待她在危機情境中與現場。

此外，值得一提的是，《96分鐘》是宋芸樺和林柏宏的首次合作演出電影，兩人皆出道多年，經常同台各種品牌活動，卻一直未能共同拍攝電影，這次男神女神的合體，他們的化學反應無疑會成為電影的一大亮點，兩位實力派演員在銀幕上碰撞出來的火花，讓影迷十分期待將會是什麼樣的精彩。