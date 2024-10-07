「萬秀洗衣店」阿嬤離世1年入夢...張瑞夫淚崩揭遺憾！　阿公在家跌倒近況曝

記者孟育民／台北報導

后里經營「萬秀洗衣店」的老夫妻張萬吉與許秀娥，因孫子張瑞夫的突發奇想，用客人未領回的潮衣幫2人裝扮，照片上傳社群網站紅到國外，遺憾的是去年秀娥阿嬤逝世，享壽86歲，令許多人悲痛不已。張瑞夫今（7日）和苗可麗、鄧惠文、黃豪平出席小公視九點檔聯合記者會，談到親情話題忍不住落淚，坦言昨天才夢到阿嬤，「學習告別真的是一段很長的過程。」

▲張瑞夫夢到和阿嬤講電話，當場落淚。（圖／記者孟育民攝、翻攝自臉書）

張瑞夫經歷阿嬤離世，坦言度過一段很長的低潮，現階段只想要把家裡顧好，講到昨天晚上還夢到阿嬤，讓他止不住淚水說：「我說『阿嬤妳還好嗎』，她說很好，她就看我喜歡吃什麼，要準備給我吃，我每次夢到阿嬤都很開心，但又很煎熬，學習告別真的是一段很長的過程。」

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▲張瑞夫還在學習離別。（圖／記者孟育民攝）

張瑞夫如今扛起長子的責任，面對生離死別課題，心中感觸特別深，「我已經理解阿嬤離開這件事，當然調適也還在學習，當你發現有做不好，但又沒有機會重新彌補，就會有遺憾，我最大的遺憾就是沒帶阿嬤出國，我去年帶全家去日本東京快閃，本來要帶阿嬤一起去，阿嬤那時候很不舒服不想去，沒想到阿嬤過幾個月就離開了，會覺得卡在心裡的遺憾。」

張瑞夫現在和苗可麗主持小公視《金孫任務》，表示這樣阿公就有新的生活重心，可以守著電視機，讓他感到欣慰，問到阿公的身體狀況，他則說：「阿公今年有跌倒，骨頭有裂開，他都覺得自己很堅強，但我們都看得出來，他生活少了重心，之前阿嬤在都會叫她吃飯，阿嬤不在就會透過整理東西來調整自己心情，會一直找事情做。」