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孫可芳親餵母乳…被吸到破皮流血　兒子吐出「草莓牛奶」嚇壞了

記者黃庠棻／台北報導

第59屆金鐘獎日前公布入圍名單，《何百芮的地獄毒白》包括戲劇節目導演獎謝沛如、編劇獎盧慧心及謝沛如，2位女配角孫可芳、鍾瑶也雙雙入圍，加上攝影、剪輯、燈光共7個項目。今（7）日孫可芳、鍾瑶一同出席媒體茶敘，透露得知入圍金鐘的趣事。

▲劉冠廷孫可芳。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

▲孫可芳入圍金鐘獎最佳女配角。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

孫可芳生子後專心育兒，鮮少出現在公眾場合，今（7）日難得出席《何百芮的地獄毒白》金鐘媒體茶敘，身穿黑色短裙現身，比起產前暴增30公斤左右，已經瘦了超過15公斤，她害羞表示距離目標體重還差了13公斤左右。

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▲孫可芳、劉冠廷兒子出生了。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

▲孫可芳懷孕胖了約30公斤。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

不僅如此，孫可芳透露在得知入圍當下，自己和劉冠廷難得暫時擺脫育兒地獄，將兒子交給保姆照顧，夫妻倆打扮了一番外出用餐，當時她正好上完洗手間出來，老公馬上對著她說「恭喜」，讓她摸不著頭緒，後來看了群組一連串的祝賀訊息，才知道自己入圍金鐘獎。

▲▼孫可芳。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

▲孫可芳透露得知入圍的過程。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

只不過，孫可芳得知入圍的第一個反應竟是，只剩一個月可以減肥，現在一睜開眼睛就去運動，包含打羽毛球、拳擊有氧、瑜伽課、重訓，老公劉冠廷也會親自煮雞胸肉給她當瘦身餐。

(外送稿用)▲▼孫可芳。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

▲孫可芳分享親餵母乳的辛苦。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

此外，孫可芳除了透露入圍喜訊之外，還分享了育兒的辛苦，坦言自己之前都是親餵母奶，沒想到在5個多月的時候，兒子有一天太餓吸得太快，導致她的胸部意外破皮流血，趕緊讓兒子換另一邊喝奶，怎料寶寶吐出「草莓牛奶」疑似吸到血，讓她趕緊停止，所幸後來兒子成功斷奶。

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孫可芳, 何百芮的地獄毒白

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