趙露思拍卸妝片擠痘揉鼻「反擊整型傳聞」！　素顏洩真實五官膚況

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思憑藉多部熱門電視劇如《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》等走紅，然而人紅是非多，她屢次遭質疑整形。先前她曾曬出素顏化妝影片來間接回應質疑，近日，她再次公開一段卸妝影片，展示自己日常護膚過程，坦言自己的臉也會長痘痘，並且大方地在鏡頭前擠黑頭，引起網友熱烈討論。

▲趙露思曬出卸妝影片。（圖／翻攝自微博）

趙露思在影片一開始就透露，這次拍攝卸妝影片是應工作人員的建議，她開玩笑地說：「可是我不想卸」。她坦言這次拍攝是希望讓大家看到自己真實的肌膚狀況「其實我也有痘什麼的」，而妝後她的皮膚看起來幾乎無瑕，只是化妝的效果。

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▲趙露思還講述了自己的化妝技巧。（圖／翻攝自微博）

卸妝過程中，趙露思也分享了自己的化妝技巧。她會將睫毛貼延伸超過眼睛的邊緣，以達到放大眼睛的效果。此外，她雖然很努力防曬，還是曬出了小斑點，讓她頗感無奈。趙露思還透露，自己平時會使用雙眼皮貼，但卸下後雙眼皮馬上恢復內雙，並打趣地分享自己曾因雙眼皮貼在睡覺時把眼睛「封住」的經歷。

▲趙露思卸妝擠粉刺，整個鼻子被擠得通紅。（圖／翻攝自微博）

影片後半段，趙露思繼續展現真實的一面，指著臉上兩顆不太明顯的小痘痘，並在鏡頭前擠黑頭粉刺，讓鼻子瞬間變得通紅，但皮膚整體依舊白皙光滑，讓不少網友對她的肌膚狀態感到十分羨慕。

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