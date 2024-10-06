ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

趙露思拍卸妝片擠痘揉鼻「反擊整型傳聞」！　素顏洩真實五官膚況

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思憑藉多部熱門電視劇如《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》等走紅，然而人紅是非多，她屢次遭質疑整形。先前她曾曬出素顏化妝影片來間接回應質疑，近日，她再次公開一段卸妝影片，展示自己日常護膚過程，坦言自己的臉也會長痘痘，並且大方地在鏡頭前擠黑頭，引起網友熱烈討論。

▲趙露思曬出卸妝影片。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思曬出卸妝影片。（圖／翻攝自微博）

趙露思在影片一開始就透露，這次拍攝卸妝影片是應工作人員的建議，她開玩笑地說：「可是我不想卸」。她坦言這次拍攝是希望讓大家看到自己真實的肌膚狀況「其實我也有痘什麼的」，而妝後她的皮膚看起來幾乎無瑕，只是化妝的效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙露思曬出卸妝影片。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思還講述了自己的化妝技巧。（圖／翻攝自微博）

卸妝過程中，趙露思也分享了自己的化妝技巧。她會將睫毛貼延伸超過眼睛的邊緣，以達到放大眼睛的效果。此外，她雖然很努力防曬，還是曬出了小斑點，讓她頗感無奈。趙露思還透露，自己平時會使用雙眼皮貼，但卸下後雙眼皮馬上恢復內雙，並打趣地分享自己曾因雙眼皮貼在睡覺時把眼睛「封住」的經歷。

▲趙露思曬出卸妝影片。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思曬出卸妝影片。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思卸妝擠粉刺，整個鼻子被擠得通紅。（圖／翻攝自微博）

影片後半段，趙露思繼續展現真實的一面，指著臉上兩顆不太明顯的小痘痘，並在鏡頭前擠黑頭粉刺，讓鼻子瞬間變得通紅，但皮膚整體依舊白皙光滑，讓不少網友對她的肌膚狀態感到十分羨慕。

點我看影片

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角：好可怕

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角：好可怕

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣

大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣

女星大義滅親公審弟弟！　「借高利貸險害妹被綁架」宣佈：斷絕關係

女星大義滅親公審弟弟！　「借高利貸險害妹被綁架」宣佈：斷絕關係

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角：好可怕

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣

女星大義滅親公審弟弟！　「借高利貸險害妹被綁架」宣佈：斷絕關係

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

趙露思

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 董仔主持台語節目被酸「沒職業道德」　認走心了：真的是蠻污辱人
  2. 打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文
  3. 趙露思拍卸妝片擠痘揉鼻「反擊整型傳聞」！　素顏洩真實五官膚況
  4. 直擊／ (G)I-DLE舒華開口「下次唱大巨蛋好嗎」　催淚謝歌迷：我捨不得離開⋯
  5. B2斥資近億元打造《艾嘉食堂》圓不服輸的夢！　羅PD看完整集「反應曝光」
  6. 《我推的孩子》第三季製作確定！動畫24集震撼完結復仇路走向何方
  7. 黃曉明女友被傳「離婚仍當董事長」　前夫2聲明澄清：嚴重影響我生意
  8. 46位啦啦隊女神登國慶晚會！　樂天菲菲意外成C位「賣力應援吐激動心聲」
  9. 吹牛老爹涉性侵未成年遭捕！與「16歲小賈斯汀」訪談被挖：別講我們私事
  10. 吳慷仁飛離大陸參加釜山影展！　「8台灣藝人出席」林依晨也現身

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366