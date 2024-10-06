疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

記者張筱涵／綜合報導

aespa於5日出席2024 K-LINK FESTIVAL，表演名曲〈Supernova〉時，隊長Karina對著側邊觀眾蹲下露出笑容時，卻突然變臉拉了一下裙子，這幕看在粉絲眼裡感到相當震驚，忍不住質疑「是不是有人偷拍裙底」，掀起熱議。

▲Karina。（圖／翻攝自Instagram／katarinabluu）



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aespa於5日出席2024 K-LINK FESTIVAL，一連帶來〈Supernova〉、〈Next Level〉、〈Thirsty〉熱門歌曲表演，不過在第一首歌中段，Karina蹲著面對側邊觀眾時，原本笑笑的突然臭臉怒瞪，且將裙子下拉遮掩，讓拍攝到這幕的陸粉忍不住懷疑是觀眾席有人偷拍裙底。

▲Karina原本笑笑的，突然臭臉瞪台下並拉裙子。（圖／翻攝自X／yoduoduo030623）



拍到這幕的陸粉進而透露：「剛蹲下去笑得像小天使一樣，突然眼神徹底變了，很生氣的眼神，站起來表情也一直黑著的，控制不住很生氣的樣子，但自己是偶像沒辦法，〈Supernova〉那句上前又得笑得很燦爛，就這一系列組合拳，我心疼死了。」

「柳智敏遭偷拍生氣變臉」很快就登上微博關鍵字，網友們看了都說「柳智敏真的從沒冷臉，在粉絲面前一直是笑著的」、「偷拍的人居心何在呢」、「一大早看這個要氣死我了」、「應該直接砸偷拍者」、「第一次看見她在舞台上變臉」。

▼粉絲上傳影片希望能揪出偷拍者。（影片／取自X／yoduoduo030623，如遭刪除請見諒）

