視網膜情史全公開「理性分手女友沒掉淚」！自認悲觀主義：這輩子不會結婚

記者孟育民／台北報導

YouTuber視網膜自「眼球中央電視台」頻道走紅，在去年5月宣佈暫停更新，放棄112萬訂閱轉戰電視圈，他和李霈瑜（大霈）主持公視談話節目《哈囉！你給問嗎？》，更一舉入圍今年金鐘獎「生活風格節目獎」、「生活風格節目主持人獎」，在事業上可說是一蒸蒸日上。然而他卻鮮少分享過感情狀況，日前他接受訪問時，罕見鬆口內心世界，坦言總共教過三任女友，上一段戀情大約是三年前，不過卻直言：「不要隨便害人！」他甚至已經跟爸媽說這輩子不會結婚。

▲視網膜罕見鬆口談感情 。（圖／記者黃克翔攝）

「如果要進入一段關係，我覺得一定會是很失敗的收場！」透過訪談，可以感受視網膜內心是個極度悲觀主義，會把每件事做最壞的打算，認為結局都是不好的，「我覺得我很不會經營感情，也許單身太久，所以假設遇到喜歡的人，我都會自動閃很遠，因為我不習慣跟人一起生活的感覺，我喜歡做有把握的，這件事有風險我就不會碰。」

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▲視網膜在感情中極度悲觀。（圖／記者黃克翔攝）

視網膜上一段感情大約是三年前，但交往不到半年的時間，雙方就因為個性不合而分手，「她就管很多，後來發現自己不適合，所以也不要隨便害人，可能因為我第一任女友對我很好，有一點被寵壞。」他感情世界相當低調，幾乎沒放閃過，僅有和身邊摯親好友分享，甚至他連爸媽都不知道，問到有天會願意公開嗎？他一臉真誠表示：「如果不是螢光幕前完全不會，結婚就家宴就好，應該還是會公開，但應該沒有那一天，把話說死才不會死會復燃的可能。」

▲▼視網膜感情相當低調，媽媽甚至是在他分手才知道。（圖／記者黃克翔攝）



談及在感情中的理性，視網膜表示即便分手都沒掉淚、挽留，「我覺得我不相信愛情！上一段也不好啊，不然怎麼會分手，哪段感情是好的收場！我的戀愛都超短的，大概都是三到六個月，我只有第一任四年！」視網膜的理性程度令人詫異，放在感情生活中亦是如此，他吐槽自己在戀愛中是很無聊的人，「我連過節都忘記，我會記得都是要發文，我很不浪漫，就會淡如水，所以不要害人比較好，我常常都這樣想。」