INFINITE南優鉉罹癌來台前吃不下！健康現身撩妹：讓我成為妳的男友

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體INFINITE主唱南優鉉5日在台大體育館開唱，開場便演唱了〈Boyfriend（你的男人）〉與〈Everyday〉，配合新歌歌名，他發揮撩妹功力「你要讓我成為你的Boyfriend嗎？」粉絲熱情附和回應：「要！」氣氛歡愉。而他2023年公開自己罹患罕見癌症「胃腸道基質瘤」，來台前一度吃不下，所幸開唱時狀態看起來良好。

▲INFINITE南優鉉相隔8個月再返台開唱。（圖／讀者提供）



南優鉉相隔8個月迅速返台與粉絲見面，他嘴甜說：「今年是我們第二次見！你們真的那麼喜歡我嗎？其實是我更喜歡你，你一輩子都要當我的維他命！」並用〈Boyfriend（你的男人）〉告白，而他這次來台在社群上分享在台品嚐小籠包、牛肉麵等名菜，造型師轉發表示「原本還擔心優鉉一直吃不下，他終於吃得下了」，讓工作人員鬆一口氣。

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▲▼INFINITE南優鉉罹癌報平安。（圖／讀者提供）



演唱會送上誠意破表歌單，一共25首曲目，南優鉉透過歌曲傳來心意，並與大家聊聊心情點滴，聽著他聊這些日子的努力、說著溫暖小故事，讓INSPIRIT充滿疼惜感動，他則暖心回應：「我也很感動與感激，非常謝謝大家對我的支持！」

面對粉絲，南優鉉報喜不報憂，去年雖然罹癌，但5日演出中看不出任何異狀，並配合新歌歌名，嘴甜要當粉絲的男朋友。而他接下來還有一系列巡演場次，正如他先前所說，會堅持繼續個人和團體活動，不會輕易向身體狀況認輸。