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遭百萬網紅錫蘭指「笑嘻嘻拆算命師台」！Joeman早料到　火速回應了

記者劉宛欣／綜合報導

百萬網紅Joeman與電視台合作推出節目《靈能的挑戰》掀起話題，找來30名來自通靈、易經、塔羅等領域的專家參加競賽。最新一集的進行「透視」敗部復活賽，參賽老師們面臨淘汰危機，節目特邀金鐘主持人眭澔平帶來神秘靈氣物品，讓參賽者在物品蓋著黑布的狀態下進行感應，其中有專家直接卜出「鬼卦」，令不少觀眾直呼不可思議。

▲Joeman、錫蘭隔空互諷。（圖／翻攝自Joeman、錫蘭YT）

▲錫蘭拍片評論《靈能的挑戰》。（圖／翻攝自錫蘭YT）

知名百萬YouTuber錫蘭從《靈能的挑戰》開播就不斷隔空批評，認為不該製造迷信，近日他上傳了一隻評論《靈能的挑戰》的影片，直言看了前4集後，發現Joeman是「大資本家」，只在乎節目熱度，似乎不關心算命師是否翻車。他還指出Joeman在看到挑戰失敗的算命老師時，露出幸災樂禍的表情，甚至直言節目就是一場大型喜劇，自己看得相當開心，很喜歡這部作品。

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▲Joeman、錫蘭隔空互諷。（圖／翻攝自Joeman、錫蘭YT）

▲錫蘭直言自己很喜歡《靈能的挑戰》。（圖／翻攝自錫蘭YT）

有趣的是，Joeman早就預料到錫蘭會拍攝評論影片，因此錫蘭影片上線後僅13分鐘，Joeman隨即於個人頻道上傳標題為「超越時空回應錫蘭！」的影片。影片拍攝於為8月16日，當時Joeman與一眾圈內好友吃飯，現場預測起錫蘭會在節目播出到第3、4集時發表看法，還預估錫蘭剪片速度較慢，影片可能會晚點上線，所以計畫在錫蘭發片時，立刻推出預測錫蘭運勢的影片，藉此「互蹭」，可惜有命理專家建議Joeman不要拍攝這個計畫，對他不利。

▲Joeman、錫蘭隔空互諷。（圖／翻攝自Joeman、錫蘭YT）

▲Joeman提前拍片準備回應錫蘭。（圖／翻攝自Joeman YT）

雖然看似是彼此批評，但Joeman在影片的最後仍然表示：「謝謝錫蘭，我個人還是相當欣賞你的，錫蘭愛你。」還對鏡頭比出了愛心，並思考了一下說道「他Diss我也是為了我好，某個角度應該也是欣賞我吧？」雙方並沒有真的隔空交戰。

▲Joeman、錫蘭隔空互諷。（圖／翻攝自Joeman、錫蘭YT）

▲Joeman隔空喊話錫蘭。（圖／翻攝自Joeman YT）

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