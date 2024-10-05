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丟丟妹曝直播界黑暗面「有錢你沒命花」　勸戒年輕人：三思而後行

記者顧齊祐／綜合報導

「直播天后」李明珊（丟丟妹）和王心正於去年3月結束婚姻關係，5月正式拿回「丟丟妹」商標與「丟丟妹」FB直播平台，一個晚上動輒千萬的業績，如今是經營兩大平台的佼佼者。不過事業有成的她，今（5）日卻突然拍片勸戒大家不要當直播老闆，直呼「有錢你沒命花」。

▲丟丟妹勸戒年輕人做直播三思而後行。（圖／翻攝自facebook／丟丟妹）

▲丟丟妹勸戒年輕人做直播三思而後行。（圖／翻攝自facebook／丟丟妹）

丟丟妹今日在社群平台上傳了一支影片，影片中她呼籲了現在的年輕人：「不要覺得直播還是什麼電商好賺，除非你當人家員工，不然請你三思而後行，因為，有錢你沒命花，你沒有時間。」並說自己有苦難言「營業額要自己拚，一年三百六十五天，休沒幾天」。

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▲丟丟妹警告大家「有錢你沒命花」。（圖／翻攝自facebook／丟丟妹）

▲丟丟妹警告大家「有錢你沒命花」。（圖／翻攝自facebook／丟丟妹）

丟丟妹還透露，做直播的初衷是覺得直播一天只要賺2千，一個月就至少有8、9萬的收入，但卻因為好勝心很強，想要在這行業做到最好，才讓自己變得如此辛苦。還表示現在有兩間公司的員工要養，根本不可能想退休。

▲丟丟妹無奈表示「一年三百六十五天休沒幾天」。（圖／翻攝自facebook／丟丟妹）

▲丟丟妹無奈表示「一年三百六十五天休沒幾天」。（圖／翻攝自facebook／丟丟妹）

影片發布之後，也讓網友們看到丟丟妹辛苦的一面，紛紛留言表示「真的沒有時間…什麼時間都沒有」、「丟妹拚命三郎」、「言之有理，現在老板不好當」、「辛苦是有代價的不然怎麼賺這麼多錢」、「有機會還是要試試看，不然只能領乾薪」。

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