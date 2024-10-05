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楊貴媚釜山探望已逝影展創辦人金智奭　「在那世界也要繼續拍好電影」

記者蕭采薇／台北報導

入圍本屆金馬八項大獎、也入選本屆釜山國際影展金智奭單元競賽片的《小雁與吳愛麗》，4日下午在釜山國際影展世界首映。此外，楊貴媚和導演林書宇更抽空前去已逝的釜山國際影展創辦人暨選片人金智奭先生的墓園，探望緬懷老朋友。

▲《小雁與吳愛麗》釜山世界首映，夏于喬、楊貴媚。（圖／牽猴子提供）

▲《小雁與吳愛麗》釜山世界首映，（左起）夏于喬、楊貴媚、攝影卡迪克維傑。（圖／牽猴子提供）

《小雁與吳愛麗》導演林書宇、監製苗華川、攝影卡迪克維傑（Kartik Vijay）和演員夏于喬、楊貴媚一同出席映後，觀眾也給予熱烈掌聲。還有韓國觀眾表示自己是導演林書宇的粉絲，從《九降風》追隨至今。

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觀眾也對導演林書宇為何要用黑白方式來拍攝電影感到好奇，以及從第一幕畫面「滿臉是血的夏于喬」就深深受吸引。導演林書宇回應：「我本身就是客家族群，當時到高雄美濃就深深被這地方吸引，就想把電影在這拍攝。能把美濃這麼有味道的人文景緻帶來釜山和觀眾分享，非常感動！」

▲《小雁與吳愛麗》釜山世界首映，夏于喬、楊貴媚。（圖／牽猴子提供）

▲《小雁與吳愛麗》釜山世界首映後楊貴媚和熱情觀眾合照。（圖／牽猴子提供）

此外，楊貴媚和導演林書宇更抽空前去已逝的釜山國際影展創辦人暨選片人金智奭先生的墓園，探望緬懷老朋友。楊貴媚對跟金智奭說：「您在那個世界也有繼續在拍好電影嗎？感謝你一直以來的照顧，我和書宇導演今年帶著新作品《小雁與吳愛麗》回來釜山囉，希望您看了也喜歡，請您在那個世界也要繼續拍好電影，好好照顧自己。」情意深長的內容讓人十分感動。

▲《小雁與吳愛麗》釜山世界首映，夏于喬、楊貴媚。（圖／牽猴子提供）

▲楊貴媚頒發最具潛力導演獎。（圖／牽猴子提供）

夏于喬和楊貴媚獲邀也出席「釜山國際影展美麗佳人亞洲大賞」頒獎典禮，她與釜山國際影展有著一段很長的淵源與友好關係，曾經擔任2010年新浪潮單元評審，以及榮獲2017美麗佳人亞洲大賞終身成就獎，夏于喬、楊貴媚更和《影后》的演員：謝盈萱、陳庭妮，以及李沐開心合影，《小雁與吳愛麗》將於10月10日全台上映。

▲《小雁與吳愛麗》釜山世界首映，夏于喬、楊貴媚。（圖／牽猴子提供）

▲（左起）夏于喬、謝盈萱、楊貴媚、陳庭妮、李沐在「釜山國際影展美麗佳人亞洲大賞」合影。（圖／牽猴子提供）

 

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小雁與吳愛麗, 夏于喬, 曾國城, 楊貴媚

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