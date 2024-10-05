記者蔡琛儀／台北報導

身價10億元的「財富女神」王宥忻白手起家，靠自己努力擁有10億身家，提到去年結束與「翁總」翁承旭12年婚姻，如今兩人卻是互動頻頻，也曾一同現身生日派對，因此傳出重修舊好的消息。

▲王宥忻傳出和前夫翁總重修舊好，親自回應了。（圖／固力狗提供）

王宥忻對此坦言，兩人分開後還是好友和工作夥伴，「分開了之後才會更了解自己想要什麼?經歷這過程我覺得我這輩子也不用當財富女神，只要做好翁承旭的老婆就好，現在幸福的不像話。」但據了解目前兩人並未重新登記結婚，身分證背後配偶欄還是空白的。

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不過，財富自由的她凡事親力親為，還會在自家農場拿起鐮刀割草有模有樣，笑曝自己：「小時候就在山裡面長大，是個山大王。」王宥忻分享很多人都覺得成為億萬富翁遙不可及、離自己很遠，強調要成為億萬富翁首先要建立信念，相信自己可以辦得到，而她的人生轉折點是在29歲時，當時9個月賺1億因此翻轉人生，透過網路電商興起的時代浪潮，讓財富翻倍。

▲王宥忻靠自己賺到10億身家。（圖／固力狗提供）

王宥忻說:「大家可能覺得成為巨富需要很多運氣，但事實上看別人獲得財富是結果，去探究為何會造就這個結果的『因』才是我們應該要去學習的!以我來說從在20幾歲時就開公司，結識 企業家的老闆和他們取經經營之道，並開始各地演講分享財富新知，在那個時 期建立廣大的人脈資源，累積各種能量在29歲時機遇來了順應趨勢成就財富。」近來她也與破風者學院合作分享如何知識變現，讓人人都能成為財富女神。