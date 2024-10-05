ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

10億財富女神王宥忻離婚1年多「爆與前夫復合」　鬆口回應：幸福的不像話

記者蔡琛儀／台北報導

身價10億元的「財富女神」王宥忻白手起家，靠自己努力擁有10億身家，提到去年結束與「翁總」翁承旭12年婚姻，如今兩人卻是互動頻頻，也曾一同現身生日派對，因此傳出重修舊好的消息。

▲▼王宥忻傳出和前夫翁總重修舊好，親自回應了。（圖／固力狗提供）

▲王宥忻傳出和前夫翁總重修舊好，親自回應了。（圖／固力狗提供）

王宥忻對此坦言，兩人分開後還是好友和工作夥伴，「分開了之後才會更了解自己想要什麼?經歷這過程我覺得我這輩子也不用當財富女神，只要做好翁承旭的老婆就好，現在幸福的不像話。」但據了解目前兩人並未重新登記結婚，身分證背後配偶欄還是空白的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，財富自由的她凡事親力親為，還會在自家農場拿起鐮刀割草有模有樣，笑曝自己：「小時候就在山裡面長大，是個山大王。」王宥忻分享很多人都覺得成為億萬富翁遙不可及、離自己很遠，強調要成為億萬富翁首先要建立信念，相信自己可以辦得到，而她的人生轉折點是在29歲時，當時9個月賺1億因此翻轉人生，透過網路電商興起的時代浪潮，讓財富翻倍。

▲▼王宥忻傳出和前夫翁總重修舊好，親自回應了。（圖／固力狗提供）

▲王宥忻靠自己賺到10億身家。（圖／固力狗提供）

王宥忻說:「大家可能覺得成為巨富需要很多運氣，但事實上看別人獲得財富是結果，去探究為何會造就這個結果的『因』才是我們應該要去學習的!以我來說從在20幾歲時就開公司，結識 企業家的老闆和他們取經經營之道，並開始各地演講分享財富新知，在那個時 期建立廣大的人脈資源，累積各種能量在29歲時機遇來了順應趨勢成就財富。」近來她也與破風者學院合作分享如何知識變現，讓人人都能成為財富女神。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

推薦閱讀

孫安佐金山遇大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

孫安佐金山遇大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

快訊／「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年　自豪一秒解內衣：不穿最性感

快訊／「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年　自豪一秒解內衣：不穿最性感

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

男歌手國道驚遇連環車禍！　「五台車撞一起」車頭全毀…傷勢曝光

男歌手國道驚遇連環車禍！　「五台車撞一起」車頭全毀…傷勢曝光

快訊／T-ara芝妍爆離婚了！斷開2年棒球選手尪　他曾被目擊喝酒到深夜

快訊／T-ara芝妍爆離婚了！斷開2年棒球選手尪　他曾被目擊喝酒到深夜

韓國女神南珉貞首談離婚　放話台灣男性有機會　生小孩也可以

韓國女神南珉貞首談離婚　放話台灣男性有機會　生小孩也可以

陳慕義公開經紀人「終於不再是一個人」！　網一看秒懂：高級酸

陳慕義公開經紀人「終於不再是一個人」！　網一看秒懂：高級酸

淡水大淹水「阿公家工廠變瀑布」　正妹網紅震驚：30年沒這麼嚴重

淡水大淹水「阿公家工廠變瀑布」　正妹網紅震驚：30年沒這麼嚴重

徐乃麟突發文「狗咬人」！　拒同台楊繡惠認有心結…背影照洩心聲

徐乃麟突發文「狗咬人」！　拒同台楊繡惠認有心結…背影照洩心聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐金山遇大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

快訊／「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年　自豪一秒解內衣：不穿最性感

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

男歌手國道驚遇連環車禍！　「五台車撞一起」車頭全毀…傷勢曝光

快訊／T-ara芝妍爆離婚了！斷開2年棒球選手尪　他曾被目擊喝酒到深夜

韓國女神南珉貞首談離婚　放話台灣男性有機會　生小孩也可以

陳慕義公開經紀人「終於不再是一個人」！　網一看秒懂：高級酸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王宥忻

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 邱宇辰隔5年揪粉絲過生日　「性感秀腹肌」感性喊：很久沒回到舞台
  2. 外出總是被偷拍　五月天阿信不忍洩心聲：我也想當普通人
  3. 孫芸芸「20年前舊片」被挖出！　今昔對比網驚：不是同一張臉
  4. 快訊／「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年　自豪一秒解內衣：不穿最性感
  5. 王思聰「最美前任」驚傳離婚！直播發聲：要有最壞打算…去年剛生娃
  6. 創造「中二病」流行語的是他！　全世界都在用…日諧星卻後悔了
  7. 快訊／T-ara芝妍爆離婚了！斷開2年棒球選手尪　他曾被目擊喝酒到深夜
  8. 天王吳宗憲當司機前進台中　周予天變老鼠屎　KID嗆他沒帶腦
  9. 出道6年！25歲AV女優突宣布引退「床戲拍到緊急送醫」
  10. 粉絲送iPhone被狂罵　南珉貞嚴肅表示　心意最重要

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366