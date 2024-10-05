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邱宇辰隔5年揪粉絲過生日　「性感秀腹肌」感性喊：很久沒回到舞台

記者蕭采薇／台北報導

16歲出道、10日將滿34歲的邱宇辰，4日舉辦《FLY TO SKY宇宙星辰》生日音樂會，他今年因BL劇《關於未知的我們》在兩岸、星馬人氣紅不讓，下午與晚上2場演出吸引800名粉絲座無虛席。闊別5年再度以個人專場與粉絲近距離接觸，邱宇辰說：「因為我非常期待看到大家，很久沒有回到舞台上，今天會是很棒的一天！」 

▲邱宇辰《FLY TO SKY》生日音樂會。（圖／百鴻揚娛樂提供）

▲邱宇辰《FLY TO SKY》生日音樂會，闊別5年再度以個人專場與粉絲近距離接觸。（圖／百鴻揚娛樂提供）

一開場，穿著一身黑色勁裝、染了一頭城色頭髮的邱宇辰率領6位男舞者，以南韓饒舌歌手Zico以及Taeyong（泰容）、Taemin（泰民）等人5分鐘的舞蹈組曲炸裂舞台，火速點燃觀眾熱情，邱宇辰說：「今天會有兩段舞蹈演出，兩段都是大魔王，真的是聽了辰星（粉絲名）們的敲碗，希望我跳什麼歌、什麼舞，我就趕快去學，在很短的時間內準備，就希望大家看得開心。這應該是我出道到現在跳最多的一次表演，真的快搞死我自己了，但看到大家到反應，我相信辛苦是值得的。」

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▲邱宇辰《FLY TO SKY》生日音樂會。（圖／百鴻揚娛樂提供）

▲邱宇辰《FLY TO SKY》舞蹈組曲炸裂舞台。（圖／百鴻揚娛樂提供）

勁舞過後，邱宇辰轉換心情，獻上《關於未知的我們》主題曲《Unknown》，馬上將現場帶回「魏謙」與「小遠」的世界，緊接著《我想你了》、《可愛女人》彷彿就是他對辰星們的呼喚；整場演出他精挑了五月天《憨人》、伍佰《淚橋》、容祖兒《就讓大雨全部落下》等天團天王天后的作品，以自己的方式重新詮釋，唱到梁靜茹的《慢冷》時他表示：「這首歌我之前曾在社群放過cover影片，很多人希望可以現場聽到，今天就Live首唱給大家聽。」

▲邱宇辰《FLY TO SKY》生日音樂會。（圖／百鴻揚娛樂提供）

▲邱宇辰露出精實腹肌。（圖／百鴻揚娛樂提供）

中場時，好友陳華出場與他合唱《想和你看五月的晚霞》，對於兩人的「純友誼」，邱宇辰表示：「我是陳華的歌迷，《想和你看五月的晚霞》是我很喜歡的一首歌，後來發現原來她的老闆是我的好朋友嚴爵，才發現這圈子真的好小，馬上邀請她來當嘉賓。」

除了邱宇辰的精彩表演，與粉絲的互動環節，他設計了15個「OX題」考驗粉絲對他的了解以及和他的默契；看到粉絲準備的應援影片感動到熱淚盈眶，並且在眾人大合唱《生日快樂》歌後，幸福地切下蛋糕。

▲邱宇辰《FLY TO SKY》生日音樂會。（圖／百鴻揚娛樂提供）

▲邱宇辰《FLY TO SKY》生日音樂會。（圖／百鴻揚娛樂提供）

整場演出的高潮，是壓軸的「魔王舞曲」，從RIZE的《Boom Boom Bass》、東方神起《咒文》一路跳到Taeyang的《I need a girl》，連當紅的女團New Jeans《How sweet》和Karina《Up》他也練了，邱宇辰表示：「想對粉絲說的話都在這次的表演裡了，真心感謝大家一路的陪伴，希望你們有滿意今天的表演。」

▲邱宇辰《FLY TO SKY》生日音樂會。（圖／百鴻揚娛樂提供）

▲邱宇辰邀請陳華擔任嘉賓。（圖／百鴻揚娛樂提供）

最後一首歌，邱宇辰特別選唱了周杰倫的《我是如此相信》，他感性到：「第一次聽到這首歌的時候我就很喜歡，給我很強大的力量感，讓我想到辰星們在我低潮時期給我滿滿的鼓勵和支持，這首歌是爲了大家而唱的。」雖然當天非假日，但有不少海外歌迷，專程安排休假來陪他「暖壽」。

▲邱宇辰《FLY TO SKY》生日音樂會。（圖／百鴻揚娛樂提供）

▲邱宇辰舉辦《FLY TO SKY》音樂會，與粉絲共度生日。（圖／百鴻揚娛樂提供）

 

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