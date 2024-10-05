男歌手國道驚遇連環車禍！　「五台車撞一起」車頭全毀…傷勢曝光

記者蔡琛儀／台北報導

辦桌二人主唱馮偉傑今（5日）在高速公路南下199.9公里路段驚傳遇到五車連撞車禍，馮偉傑驚嚇之餘表示，今天為了趕下午與晚上分別在高雄、台南的兩場演出，早上由助理開著新買不久的愛車出發，怎料在高速公路南下彰化到員林路段就發生追撞車禍。

▲▼馮偉傑今發生驚險的五連撞車禍。（圖／瑞揚創意提供）

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馮偉傑說，當時助理開車他正在補眠，「怎料一聲巨響，我睜開眼時，緊接著感覺又從背後方來車追撞，車頭全毀，驚嚇生死一瞬間，當下頭十分暈眩，後來被助理大聲提醒趕快下車，一下車才發現有五台車追撞，我的在第四台，頓時左膝蓋瘀青疼痛，現場一團亂，還好慶幸自己無大礙！」

而他下午還有兩場演出，原本想取消，但主辦方的宣傳已發出去，因此他還是決定繼續行程，改坐家人緊急調來的車南下，雖然目前身體狀況還好，但心情尚未平復。

馮偉傑近日也忙著為慶賀出道22週年的第9場個唱「永續愛相馮FOREVER公益演唱會」，將於12月7日在台中市中興大學惠蓀堂登場，為了曲目與造型等籌備工作，蠟燭兩頭燒，有些心力交瘁，但手中的演出邀約很早就已答應，因而近來持續奔波演出。巧的是，早上車禍一驚醒看到手錶顯示8點49分，出事路段公里正好是199.9，驚覺怎麼都跟9有關，好在下午要演出的活動名為「好韻到」演唱會，馮偉傑在驚嚇中只好自我安慰，「生死瞬間，大難不死必有後福，厄運快散，期望好運到！」