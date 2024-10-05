ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓國女神南珉貞首談離婚　放話台灣男性有機會　生小孩也可以

記者葉文正／台北報導

南韓女神南珉貞今天出席輕凍飲一日店長記者會，現身東區日式藥妝店，引來至少兩百名男粉絲朝聖，並瘋狂購買商品，不過南珉貞今天也放開心胸，談到離婚心情，她表示：「真的曾經非常煩惱，我是為了粉絲才講出來。」並說不排除與台灣男性交往。

▲南珉貞今日出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

▲南珉貞今日出席一日店長活動。（圖／翻攝南珉貞IG）

南珉貞被問到公布離婚的心情？她今天也說：「公開之前也非常煩惱，會想講出來，是因為喜歡我的人就會喜歡，不喜歡我的就不喜歡，為了粉絲，才覺得應該要講出來。」南珉貞之前受訪時曾表示，她明白自己無論是什麼狀態，粉絲們都會無條件支持自己，因此希望他們是最先得知消息的，她也提及，自己已經離婚一年，所以宣布消息時心情很平靜，「這並不是一件會影響到心情，很難過的事情，所以希望粉絲可以不要擔心，我現在狀態是非常開心、非常幸福的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南珉貞今日出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

▲南珉貞今日出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

至於現在會想談戀愛嗎？南珉貞也笑說：「沒錯，我上綜藝節目都會被問這題，其實我覺得，人生沒有愛就不完整，也不會不敢談戀愛，有好的姻緣會試試，100%有結婚的勇氣，因為想生跟自己很像的小孩。」

▲南珉貞今日出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

▲南珉貞透露自己還想生小孩。（圖／記者葉文正攝）

她也在粉絲面前談到自己理想型，並透露：「我不太看外表，喜歡比較腳踏實地的男生，因為自己也是女強人，很愛工作的個性，所以希望另一半能體貼尊重我的事業。」

▲南珉貞今日出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

▲南珉貞希望另一半要尊重她的事業。（圖／記者葉文正攝）

至於是否會像李雅英、李多慧等同胞在台灣租屋？她則說，「現在有工作就會住在Judy家，她家已經像是在我在台灣的家，但如果沒辦法把我的狗狗帶過來的話，可能就無法在台灣租屋居住。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

推薦閱讀

孫安佐金山遇大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

孫安佐金山遇大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

陳慕義公開經紀人「終於不再是一個人」！　網一看秒懂：高級酸

陳慕義公開經紀人「終於不再是一個人」！　網一看秒懂：高級酸

獨家／徐乃麟颱風天與王雷直播　重申自己沒有錯　不再與楊繡惠同台

獨家／徐乃麟颱風天與王雷直播　重申自己沒有錯　不再與楊繡惠同台

徐乃麟突發文「狗咬人」！　拒同台楊繡惠認有心結…背影照洩心聲

徐乃麟突發文「狗咬人」！　拒同台楊繡惠認有心結…背影照洩心聲

淡水大淹水「阿公家工廠變瀑布」　正妹網紅震驚：30年沒這麼嚴重

淡水大淹水「阿公家工廠變瀑布」　正妹網紅震驚：30年沒這麼嚴重

依依、史丹利隔空互撕！　她吐槽無聊：不知該同情哪個點

依依、史丹利隔空互撕！　她吐槽無聊：不知該同情哪個點

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」吐心聲

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」吐心聲

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐金山遇大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

陳慕義公開經紀人「終於不再是一個人」！　網一看秒懂：高級酸

獨家／徐乃麟颱風天與王雷直播　重申自己沒有錯　不再與楊繡惠同台

徐乃麟突發文「狗咬人」！　拒同台楊繡惠認有心結…背影照洩心聲

淡水大淹水「阿公家工廠變瀑布」　正妹網紅震驚：30年沒這麼嚴重

依依、史丹利隔空互撕！　她吐槽無聊：不知該同情哪個點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

南珉貞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 只唱3首歌…江蕙為國慶演出整夜沒睡！　彩排內幕曝光
  2. 韓國女神南珉貞首談離婚　放話台灣男性有機會　生小孩也可以
  3. 豬隊友？葉珂閨蜜為護航竟說「Baby夠好怎會變前任」　遭陸網罵爆
  4. 《麻雀變公主》確定推第三部！　安海瑟薇嗨翻：回到吉諾維亞
  5. 楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了
  6. 羅比威廉斯傳記電影被導演變成「猴子」　背後心酸故事故曝光
  7. 灶腳大賽還沒結束！EXO Chen、SJ D＆E接力登台　售票資訊公開
  8. 等了9年！BIGBANG完整體被爆「MAMA合體表演」　官方出面給答案
  9. 淡水大淹水「阿公家工廠變瀑布」　正妹網紅震驚：30年沒這麼嚴重
  10. 結婚14年　黃國倫寇乃馨上海搬回台灣　宣布重大喜訊

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366