韓國女神南珉貞首談離婚　放話台灣男性有機會　生小孩也可以

記者葉文正／台北報導

南韓女神南珉貞今天出席輕凍飲一日店長記者會，現身東區日式藥妝店，引來至少兩百名男粉絲朝聖，並瘋狂購買商品，不過南珉貞今天也放開心胸，談到離婚心情，她表示：「真的曾經非常煩惱，我是為了粉絲才講出來。」並說不排除與台灣男性交往。

▲南珉貞今日出席一日店長活動。（圖／翻攝南珉貞IG）

南珉貞被問到公布離婚的心情？她今天也說：「公開之前也非常煩惱，會想講出來，是因為喜歡我的人就會喜歡，不喜歡我的就不喜歡，為了粉絲，才覺得應該要講出來。」南珉貞之前受訪時曾表示，她明白自己無論是什麼狀態，粉絲們都會無條件支持自己，因此希望他們是最先得知消息的，她也提及，自己已經離婚一年，所以宣布消息時心情很平靜，「這並不是一件會影響到心情，很難過的事情，所以希望粉絲可以不要擔心，我現在狀態是非常開心、非常幸福的。」

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▲南珉貞今日出席一日店長活動。（圖／記者葉文正攝）

至於現在會想談戀愛嗎？南珉貞也笑說：「沒錯，我上綜藝節目都會被問這題，其實我覺得，人生沒有愛就不完整，也不會不敢談戀愛，有好的姻緣會試試，100%有結婚的勇氣，因為想生跟自己很像的小孩。」

▲南珉貞透露自己還想生小孩。（圖／記者葉文正攝）

她也在粉絲面前談到自己理想型，並透露：「我不太看外表，喜歡比較腳踏實地的男生，因為自己也是女強人，很愛工作的個性，所以希望另一半能體貼尊重我的事業。」

▲南珉貞希望另一半要尊重她的事業。（圖／記者葉文正攝）

至於是否會像李雅英、李多慧等同胞在台灣租屋？她則說，「現在有工作就會住在Judy家，她家已經像是在我在台灣的家，但如果沒辦法把我的狗狗帶過來的話，可能就無法在台灣租屋居住。」