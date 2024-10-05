吳慷仁金馬封帝作《富都青年》參戰奧斯卡！　陳澤耀：寫下里程碑

記者蕭采薇／台北報導

吳慷仁去年以電影《富都青年》拿下金馬影帝，該片由導演王禮霖執導，近來也傳出好消息，將代表馬來西亞角逐明年「第97屆奧斯卡金像獎」最佳國際影片，也是大馬首次推派華語電影參賽。去年也以該片入圍金馬男配的陳澤耀，也開心表示：「肯定是個新的突破，寫下了新的里程碑。」

▲吳慷仁去年以《富都青年》拿下金馬影帝。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

馬來西亞過往慣例，都會推選馬來語發音的作品參戰奧斯卡，不過《富都青年》在國際影展間的好成績，也為自己博得了機會。陳澤耀表示：「我們的電影《富都青年》能代表馬來西亞去參與奧斯卡，心情是非常開心和激動的！回想那天禮霖導演和我分享這消息的時候，我還不敢相信，以為他在開玩笑。結果是認真的！」

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他強調：「真的很感謝馬來西亞電影局Finas的支持和幫忙。這也是馬來西亞第一次以中文電影去參與奧斯卡，肯定是個新的突破，寫下了新的里程碑。無論入圍與否，能不能得獎，這對我們電影團隊來說已經很光榮了，目前是我們電影團隊距離奧斯卡最近的一次。」

▲《富都青年》吳慷仁、陳澤耀所飾演的兄弟重情重義，在困境下互相支持。（圖／甲上娛樂提供）

陳澤耀透露，在與經紀人討論明年的工作時，還想到「如果拍攝和奧斯卡撞期怎麼辦？」結果經紀人說：「劇組怎麼樣都會讓我們去吧！」陳澤耀笑說：「哈哈！看來劇組不放人的話，姐會到現場把我綁走。」

▲陳澤耀去年以《富都青年》入圍金馬獎「最佳男配角」 。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

目前亞洲電影方便，除了馬來西亞推派《富都青年》外，泰國也確定將由口碑和票房雙收的《金孫暴富攻略》參賽。台灣則推出去年金馬大贏家的《老狐狸》、香港同樣則由古天樂、劉俊謙主演的《九龍城寨之圍城》參加，中國大陸則罕見推出紀錄片《里斯本丸沉沒》出戰。