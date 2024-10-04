林逸欣「雙胞胎姊妹」曝光！　罕見合體網驚：長得一模一樣

記者蔡琛儀／台北報導

林逸欣甫挑大樑演出音樂劇《腦內失控的iTunes》，今宣布生日音樂會將在11月3日舉行，日前她在社群po出宣傳影片一人分飾兩角，由兩個林逸欣分別彈奏Keyboard和小提琴，寫下：「雙胞胎妹妹難得來台北，臨時起意合奏一下。」沒想到不少粉絲信以為真，大喊：「原來是雙胞胎！」、「姐妹都好漂亮」、「你們長得一模一樣」。

▲▼林逸欣將舉辦生日音樂會，故意用合成方式拍攝「雙胞胎」影片。（圖／鑫羽工作室提供、翻攝林逸欣IG）

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林逸欣見狀自己也笑翻，再推出NG版影片，影片中中「兩人」還有對話，讓粉絲讚嘆：「分身還能對話題，太幽默！」林逸欣則公佈是合成拍攝，笑說：「謝謝大家喜歡與支持。」並表示鐵粉都知道她只有一個哥哥，「雙胞胎妹妹很久才出現一次！」

林逸欣說，10多年前在金門拍攝電影《夏天協奏曲》時，就是一人分飾雙胞胎姊妹兩個角色，沒想到在劇中飾演他父親的演員，居然真的以為林逸欣有雙胞胎姊妹，直到殺青那天才發現拍攝一個月來，從來都只有林逸欣一個人，「因為我換裝的時候都在休息室 直接換髮換衣服出來 ，所以當時演我爸爸的前輩，一直以為導演是找到真的雙胞胎」又笑說：「他殺青那天還問說我姊姊回台北了嗎？然後我才跟他說從頭到尾都是我，他嚇壞！」

▲林逸欣。（圖／鑫羽工作室提供）

林逸欣去年推出全新創作專輯《墜FALLING》，她用音樂記錄生命歷程，感動了許多人，同時舉辦「今天我們出去走走」巡演，走訪台北、高雄、台南、台中、桃園五座城市。今年則主演《腦內失控的iTunes》音樂劇叫好叫座，並受邀出席「台灣經典電視電影演唱會--聽咱的歌、看咱的影」演出歌中劇，行程滿檔之餘也熱心公益、關懷孩童；她每年都會舉辦生日音樂會，今年更提升規模和配備。購票洽KKTIX 和全台全家便利商店Fami Port機台。