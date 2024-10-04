ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林逸欣「雙胞胎姊妹」曝光！　罕見合體網驚：長得一模一樣

記者蔡琛儀／台北報導

林逸欣甫挑大樑演出音樂劇《腦內失控的iTunes》，今宣布生日音樂會將在11月3日舉行，日前她在社群po出宣傳影片一人分飾兩角，由兩個林逸欣分別彈奏Keyboard和小提琴，寫下：「雙胞胎妹妹難得來台北，臨時起意合奏一下。」沒想到不少粉絲信以為真，大喊：「原來是雙胞胎！」、「姐妹都好漂亮」、「你們長得一模一樣」。

▲▼林逸欣將在11月3日舉辦生日音樂會 。（圖／鑫羽工作室提供）

▲▼林逸欣將舉辦生日音樂會，故意用合成方式拍攝「雙胞胎」影片。（圖／鑫羽工作室提供、翻攝林逸欣IG）

▲▼林逸欣拍攝雙胞胎姊妹影片。（圖／翻攝林逸欣IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林逸欣見狀自己也笑翻，再推出NG版影片，影片中中「兩人」還有對話，讓粉絲讚嘆：「分身還能對話題，太幽默！」林逸欣則公佈是合成拍攝，笑說：「謝謝大家喜歡與支持。」並表示鐵粉都知道她只有一個哥哥，「雙胞胎妹妹很久才出現一次！」

林逸欣說，10多年前在金門拍攝電影《夏天協奏曲》時，就是一人分飾雙胞胎姊妹兩個角色，沒想到在劇中飾演他父親的演員，居然真的以為林逸欣有雙胞胎姊妹，直到殺青那天才發現拍攝一個月來，從來都只有林逸欣一個人，「因為我換裝的時候都在休息室 直接換髮換衣服出來 ，所以當時演我爸爸的前輩，一直以為導演是找到真的雙胞胎」又笑說：「他殺青那天還問說我姊姊回台北了嗎？然後我才跟他說從頭到尾都是我，他嚇壞！」

▲▼林逸欣將在11月3日舉辦生日音樂會 。（圖／鑫羽工作室提供）

▲林逸欣。（圖／鑫羽工作室提供）

林逸欣去年推出全新創作專輯《墜FALLING》，她用音樂記錄生命歷程，感動了許多人，同時舉辦「今天我們出去走走」巡演，走訪台北、高雄、台南、台中、桃園五座城市。今年則主演《腦內失控的iTunes》音樂劇叫好叫座，並受邀出席「台灣經典電視電影演唱會--聽咱的歌、看咱的影」演出歌中劇，行程滿檔之餘也熱心公益、關懷孩童；她每年都會舉辦生日音樂會，今年更提升規模和配備。購票洽KKTIX 和全台全家便利商店Fami Port機台。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

推薦閱讀

獨家／徐乃麟颱風天與王雷直播　重申自己沒有錯　不再與楊繡惠同台

獨家／徐乃麟颱風天與王雷直播　重申自己沒有錯　不再與楊繡惠同台

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」吐心聲

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」吐心聲

柯以柔迎45歲甜蜜合照男友！　曝生日驚喜：是我一直想要的

柯以柔迎45歲甜蜜合照男友！　曝生日驚喜：是我一直想要的

E奶通靈少女「飄哥」竟有宮廟　宮主身份提醒信徒磁場不乾淨

E奶通靈少女「飄哥」竟有宮廟　宮主身份提醒信徒磁場不乾淨

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

吳彥祖岳父逝世！享壽70歲…「史上任期最長」拉斯維加斯凱薩宮總裁

吳彥祖岳父逝世！享壽70歲…「史上任期最長」拉斯維加斯凱薩宮總裁

《天才衝衝衝》PO嘉賓大合照！「不見楊繡惠」網找翻…傳一刀不剪播

《天才衝衝衝》PO嘉賓大合照！「不見楊繡惠」網找翻…傳一刀不剪播

雷／白種元《黑白大廚》撿廚餘吃！　原因曝光網推爆：成功不是沒原因

雷／白種元《黑白大廚》撿廚餘吃！　原因曝光網推爆：成功不是沒原因

愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖

愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖

日本男神結婚了！　妻子是星二代女星…同時宣布懷孕

日本男神結婚了！　妻子是星二代女星…同時宣布懷孕

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨家／徐乃麟颱風天與王雷直播　重申自己沒有錯　不再與楊繡惠同台

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」吐心聲

柯以柔迎45歲甜蜜合照男友！　曝生日驚喜：是我一直想要的

E奶通靈少女「飄哥」竟有宮廟　宮主身份提醒信徒磁場不乾淨

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

吳彥祖岳父逝世！享壽70歲…「史上任期最長」拉斯維加斯凱薩宮總裁

《天才衝衝衝》PO嘉賓大合照！「不見楊繡惠」網找翻…傳一刀不剪播

雷／白種元《黑白大廚》撿廚餘吃！　原因曝光網推爆：成功不是沒原因

愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖

日本男神結婚了！　妻子是星二代女星…同時宣布懷孕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林逸欣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 女神林岱縈遇颱風　隨身家當全飛了！
  2. 楊繡惠自稱「三重楊丞琳」　被籃籃糾正應該是這個人
  3. 郁方聚會4女星「台離婚率看照片就知」　心疼黃嘉千：可當婚姻教材
  4. 28幅世界名畫爆爭議！X光鑑定《戴珍珠耳環的少女》　驚見藏400年秘密
  5. 不顧董仔已婚身分　八弟開撩「我屬於妳」
  6. 郭鬼鬼搭小黃「遇司機飆車」！　狂快慢切換超無奈：想吐
  7. 林逸欣「雙胞胎姊妹」曝光！　罕見合體網驚：長得一模一樣
  8. 專訪／韓哥大讚台灣KTV牛肉麵「米其林的美味」　揪桂綸鎂加入《玩命關頭》
  9. 大元為凍卵調理身體　炸物珍奶照吃喝
  10. 颱風過後「路邊撿到土虱」！　吳淑敏傻眼曝畫面：今天最扯

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366