《天才衝衝衝》PO嘉賓大合照！「不見楊繡惠」網找翻…傳一刀不剪播

記者陳芊秀／綜合報導

綜藝《天才衝衝衝》日前爆發錄影爭議，資深藝人楊繡惠控訴被主持人徐乃麟羞辱，而徐乃麟否認罵人，接受《Ettoday新聞雲》專訪時透露心結已經結下，不再與對方同台。該節目4日曬出明天節目錄影嘉賓大合照，留言串有網友在尋找楊繡惠身影。

▲《天才衝衝衝》PO出5日節目嘉賓大合照。（圖／翻攝自臉書）

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《天才衝衝衝》預告節目搶先看內容，預計5日播出的節目嘉賓包括蔣偉文、黃鐙輝、林俊逸、余思達、粿粿、阿諾、舒子晨、范乙霏等人。而節目風波延燒數日，網友留言「好想看楊繡惠最後一次上通告」、「這禮拜還沒有楊喔」，不少人好奇楊繡惠錄影是哪一集？

▲《天才衝衝衝》PO出錄影現場照，YouTube也上傳多支節目預告。（圖／翻攝自臉書）

據《聯合報》報導，電視台決定節目內容一刀不剪呈現，安排10月中旬播出。華視於9月27日曾發聲明：「針對《天才衝衝衝》錄影環節，造成紛擾討論，華視已向節目製作單位、主持人等進行多方了解。錄影過程中所有參與者均無蓄意冒犯他人之情事。華視未來會繼續確保錄影工作環境及節目內容品質。」

徐乃麟合體新加坡直播天王王雷做直播帶貨，《Ettoday新聞雲》現場專訪，對於錄影時的擦槍走火沒有改變態度，「楊繡惠說我罵她，但我是開玩笑，兩者不一樣，我並不是強辯，我的眼神跟態度並沒有罵她的意思，錄影時很多人罵我賤的太多了，她還在節目上說看到我有好感，看到我都翹起來了，說我褲子好尖哦，我也是開心做應對，在演藝圈這麼多年了，喜歡我就喜歡我，不喜歡我我也無所謂，我就是做自己。」對於是否再跟楊繡惠同框，徐乃麟則持否定態度：「這件事情我已經結下心結了，我沒有錯，我沒有罵她。」態度依然不願跟楊繡惠和好。

▲徐乃麟否認有罵人，當時錄影是開玩笑。（圖／記者周宸亘攝）

楊繡惠9月27日直播時淚流滿面，但強調這次是感動的眼淚，感謝支持自己的朋友、家人。她當時曾表示隔天就會把這些爛事忘了，不會再回應。而她被網友挖出舊影片，2015年曾在《康熙來了》透露很介意被說「賤」，被說騷、說怎麼樣，都可以接受，但是說賤就是不可以，因為自己也是人生父母養的，為了通告盡心盡力，用雙倍的努力報答節目，「我這樣子我有錯嗎？」對於被批評的用字坦言會耿耿於懷。

▲楊繡惠日前直播淚崩。（圖／翻攝自臉書）

▲楊繡惠曾在《康熙來了》談及錄影時很介意被說「賤」。（圖／翻攝自臉書）