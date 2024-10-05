羅比威廉斯傳記電影被導演變成「猴子」　背後心酸故事故曝光

記者蕭采薇／台北報導

羅比威廉斯（Robbie Williams）以自身招牌金曲《Better Man》為名，推出個人傳記式電影《更好的人》，由《大娛樂家》（The Greatest Showman）鬼才導演麥可格雷希（Michael Gracey）執導，延續感動金曲和震撼場景的風格。不過片中羅比威廉斯，卻是以猴子的形象出現。

▲《更好的人》羅比威廉斯在多倫多影展表演。（圖／双喜提供）

《更好的人》日前於多倫多影展首映後震撼觀眾，壯觀的視覺效果與震撼心靈的音樂編排，展現了年度最具話題性的視聽饗宴。從羅比威廉斯的小鎮崛起，到世界巡迴演唱會的壯麗場景，每一幕都讓觀眾如臨其境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，羅比威廉斯的角色竟以一隻動畫生成的猴子模樣出現，這一大膽創新的設定引發了影評人的熱烈討論。導演麥可格雷希透露，這部電影的故事內容來自他和羅比長時間訪問，除了人生海海的星海浮沉故事，許多事件都近乎傳奇。「在藥物和酒精的作用下，他經常被推上台表演，無法停止。」

▲《更好的人》導演麥可格雷希（左）、羅比威廉斯（中）現身多倫多影展。（圖／双喜提供）

麥可格雷希解釋：「因而他經常形容自己像一隻被迫不停表演的猴子。」這也促使導演決定將這個概念融入電影，讓觀眾透過全新的角度重新認識這位巨星的心路歷程。《更好的人》即將上映，並可望成為奧斯卡、金球獎起跑季最值得期待的電影之一。