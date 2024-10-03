愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖

記者王靖淳／綜合報導

女星愷樂（蝴蝶姐姐）上個月公開一張超音波照證實懷孕生子，事後更露面並曬出和兒子的溫馨合照，貼文曝光後，引發外界討論及關注。然而，今（3）日全台受到颱風山陀兒的影響，皆已停班停課防颱，而她也在Threads發文秀出一段育兒短片，分享自己對颱風假的看法。影片曝光後，立即吸引網友朝聖留言。

▲愷樂上個月證實兒子已出生。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

影片中可見到，愷樂的兒子疑似趴在遊戲軟墊上，接著從一個圓形的玩具窗戶伸出小手，並做出觸碰以及旋轉星形裝飾物的動作，裝飾物上有微笑的表情，給人一種可愛、溫馨的感覺。愷樂也在文中分享她在育兒過程中的感觸，寫下「育兒沒有颱風假。」貼文曝光後，引起不少網友紛紛按讚及留言表達共鳴，「漂亮媽咪辛苦了」、「照顧寶寶之餘，也要照顧好自己唷」、「沒關係，我們明天陪你一起正常上班」。

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▲愷樂發文坦言育兒沒有颱風假。（圖／翻攝自Threads／butterfly092288）

事實上，愷樂過去因介入歌手羅志祥及周揚青的感情，而消失在螢光幕前長達4年，最近才驚喜公開懷孕生子的喜訊，更在41歲生日當天PO出抱著兒子的合照，令大批粉絲相當驚喜，許多演藝圈好友也都紛紛留言送上祝福。照片中可見到，愷樂看起來氣色不錯，她也充滿喜悅地對兒子說：「你是最棒的禮物！」甜蜜表示自己過了一個最棒的生日，貼文曝光後，再度掀起討論。