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南拳媽媽二代合體開唱…揭最大功臣是他：很想念彼此

記者蔡琛儀／台北報導

南拳媽媽二代成員梁心頤（Lara）、張傑、宇豪於去年起合體開啟「我回來了巡迴演唱」，歷經近1年巡迴，共唱了33場，日前於嘉興站成功收官，緊接南拳媽媽將揮軍海外，前往吉隆坡開唱，團員們為此都感到無比興奮。

▲▼南拳媽媽「我回來了」巡迴演唱會，歷經近1年共唱了33場，日前於嘉興站收官。（圖／巨星傳奇提供）

▲南拳媽媽「我回來了」巡迴演唱會，歷經近1年共唱了33場，日前於嘉興站收官。（圖／巨星傳奇提供）

在收官場中，南拳媽媽獻上重新編曲的最終曲〈消失〉，作為送給大家的離別禮物，宇豪感性表示演出這首歌時，腦海滿是離情，心想：「是這輪巡演最後一次演唱了吧！」又表示，「整場我內心其實一直有種酸酸的感覺，你們呢？」而當特製蛋糕被推出來，更讓宇豪當下忍不住放聲哭了，事後害羞說，「還好沒有攝影機直播我的臉，應該不太好看，但特別要先謝謝兩位我愛的團員Lara梁心颐、張傑。」

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在多年後再合體巡迴，南拳媽媽表示：「老實說我們很想念彼此！單飛是必走的成長過程，讓我們更了解自己也成熟許多。我們現在更懂得分工打團戰，也更珍惜每一次以團體出現的舞台。」

▲▼南拳媽媽「我回來了」巡迴演唱會，歷經近1年共唱了33場，日前於嘉興站收官。（圖／巨星傳奇提供）

▲▼Lara、宇豪、張傑。（圖／巨星傳奇提供）

▲▼南拳媽媽「我回來了」巡迴演唱會，歷經近1年共唱了33場，日前於嘉興站收官。（圖／巨星傳奇提供）

▲▼南拳媽媽「我回來了」巡迴演唱會，歷經近1年共唱了33場，日前於嘉興站收官。（圖／巨星傳奇提供）

提到巡演中最難忘的事，Lara表示自己是吃貨，每站都充滿好多美食回憶，「懷念西安的Biang Biang麵、成都跟重慶的火鍋、昆明的箘子、大連的生蠔、廣東的飲茶、廣西的螺獅粉等。」宇豪則難忘台上和歌迷近距離互動。「以往在大型演唱會時，都看不清楚歌迷的樣子，但這次巡演上，有很多場子距離歌迷都非常近，所以互動也比較頻繁，我喜歡這種雙向奔赴的感覺。」

而促成南拳媽媽合體的最大功臣是誰？大家一致歸功給宇豪，張傑說：「我們三人感情本來就很好，私下也會約出來吃飯聊天，更不用說也常常想著讓南拳媽媽重新出發。」這次合體是在天時、地利，加上宇豪馬拉松式的精神之下，終於促成大家合體。他們也表示希望能盡快推出新歌，並且正籌備跟許多不同音樂人合作新單曲的計畫。

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