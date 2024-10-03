謝京穎憂屏東老家「遭山陀兒狂襲」！　無奈：我什麼都做不了

記者王靖淳／綜合報導

颱風山陀兒今（3）日中午登陸高雄小港，全台連放2天颱風假防颱，引發外界兩派表達不同看法。為此，老家在南部的女星謝京穎，稍早也在Threads發文，表達對家鄉屏東颱風災情的焦慮與無力感，「這種著急感實在是太不舒服了。」

▲謝京穎會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎Orange）

謝京穎透露，自己多次打電話回家關心南部的家人，並對屏東地區的嚴重災情感到心疼與不安。她希望山陀颱風趕快消失，並在文中寫道：「嗚嗚，山陀颱風快消失吧。」目前身處北部的謝京穎也分享自己的無助心情，她坦言，儘管人在北部，但無法親自幫助家人，這種「什麼事情都做不了」的感覺讓她非常著急。她表示，只能透過電視了解家鄉的狀況，這讓她感到焦慮不安，心情也因此受到影響。

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▲謝京穎發文坦言擔心南部家裡的情況。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）

貼文曝光後不久，立即吸引大批網友按讚及留言，不少人除了表達自身共鳴之外，同時也關心她與家人的狀況，並希望屏東地區的災情能儘快得到控制，「注意安全」、「希望一切平安」、「都還好嗎？一切平安」、「乖乖在家裡不要出去比較安全」、「家人平安最重要，妳出門也要注意安全哦」，紛紛留言安慰她並且要她別擔心。