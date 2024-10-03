ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

瑀熙公開YTR收入「月賺50萬不是問題」！　本人認證：天花板比直播主高

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙自遊戲直播主起家，日前才拍片分享轉型為YouTuber經歷的她，今（3）日在IG上傳一段短片，公開當前YouTuber的收入狀況，除了坦言天花板又比遊戲直播主再更高之外，同時也表示，「一個月賺30至50萬不是問題。」

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙解釋影片置入的價格計算方式。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙提到，YouTuber的收入來源主要分為「長影片置入」與「短影片置入」，兩者在計算方式上有所不同。她表示，長影片的置入，如飯店或餐廳的開箱影片，價格能高達70至100萬元，根據產品特性及合作難度甚至超過百萬。而短影片的置入價格相對較低，但也有可能達到20至30萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙透露YouTuber平均一個月賺30-50萬不是問題。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙強調，上述她所舉的這些例子屬於「TOP中的TOP」，意指只有頂尖的創作者才能獲得這樣的報酬，並提醒大家不要過於期待，每個YouTuber都能賺到如此高額的收入。然而，她也指出，只要粉絲數達到30萬以上、流量穩定且與廠商保持良好合作關係的YouTuber，月收入30至50萬元並非難事。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

屏東風太強！大蛇丸開窗目睹「驚人一幕」：現在外面比我女朋友還兇

屏東風太強！大蛇丸開窗目睹「驚人一幕」：現在外面比我女朋友還兇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

瑀熙, 網紅, YouTuber

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 賴薇如瀏海被一刀剪到眉上3cm！　網看傻「太犧牲」本尊現身回應
  2. 謝京穎憂屏東老家「遭山陀兒狂襲」！　無奈：我什麼都做不了
  3. 夏于喬、楊貴媚釜山追星！同框池昌旭　「邊走紅毯邊入圍」先顧合照
  4. 昔日華視大樂隊詹森雄老師告別式　張小燕胡瓜風雨中送別
  5. 玉兔颱風天解放泳裝「胸前挖大U」！　一轉身火辣曲線全被拍
  6. 顏永烈高雄出外景「緊急下車避難」！　曝颱風天街景：變成漂漂河
  7. 夏和熙雙喜臨門　分享保養哲學推新品
  8. 吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默
  9. E奶通靈少女「飄哥」竟有宮廟 宮主身份提醒信徒磁場不乾淨
  10. 瑀熙公開YTR收入「月賺50萬不是問題」！　本人認證：天花板比直播主高

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366