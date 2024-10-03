瑀熙公開YTR收入「月賺50萬不是問題」！　本人認證：天花板比直播主高

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙自遊戲直播主起家，日前才拍片分享轉型為YouTuber經歷的她，今（3）日在IG上傳一段短片，公開當前YouTuber的收入狀況，除了坦言天花板又比遊戲直播主再更高之外，同時也表示，「一個月賺30至50萬不是問題。」

▲瑀熙解釋影片置入的價格計算方式。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）



瑀熙提到，YouTuber的收入來源主要分為「長影片置入」與「短影片置入」，兩者在計算方式上有所不同。她表示，長影片的置入，如飯店或餐廳的開箱影片，價格能高達70至100萬元，根據產品特性及合作難度甚至超過百萬。而短影片的置入價格相對較低，但也有可能達到20至30萬元。

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▲瑀熙透露YouTuber平均一個月賺30-50萬不是問題。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙強調，上述她所舉的這些例子屬於「TOP中的TOP」，意指只有頂尖的創作者才能獲得這樣的報酬，並提醒大家不要過於期待，每個YouTuber都能賺到如此高額的收入。然而，她也指出，只要粉絲數達到30萬以上、流量穩定且與廠商保持良好合作關係的YouTuber，月收入30至50萬元並非難事。