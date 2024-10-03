秦霄賢舊愛墮胎「是2個孩子」　控他哄騙結婚不戴套：很難再孕了

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星辛雨錫近來指控男星秦霄賢多次劈腿，自己還因對方不承認戀情，多年來慘遭粉絲攻擊。她日前自爆為秦霄賢墮胎，引發部份網友質疑作假，對此，辛雨錫3日再度曬出證據，並表示其實為男方墮胎的次數是兩次，以後很難再懷孕。

▲秦霄賢被辛雨錫指控交往期間多次劈腿。（圖／翻攝自微博／秦霄賢、辛雨錫）

辛雨錫在貼文中表示，在第一次墮胎後，會同意不做避孕措施，是因為秦霄賢承諾「再懷孕就結婚」。然而，當她再次懷孕時，對方卻冷漠地告訴她「再等等」，表示因為處於事業上升期，不想要小孩。

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辛雨錫透露，經歷兩次墮胎後，醫生告訴她未來可能很難再懷孕，「於是心有執念的我，更是無法第一時間從這段感情中抽離，我覺得只有和你孕育的小孩才是離開的那兩個小天使回來了。」然而，每次從病床上醒來，秦霄賢都沒有回她的訊息，「是在跟別人曖昧嗎？跟你哭訴你粉絲網暴我時，你有替我想過一點嗎？你許諾的永遠，自始至終都是欺騙，對嗎？」

▲▼辛雨錫曬墮胎證據。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

辛雨錫表示，她將為墮胎的事情感到一生的愧疚，並將多行善，為兩個離去的寶寶祈禱，「這是一個懷著歉意的媽媽唯一能做的了。」她也呼籲所有女孩要在感情中好好保護自己，「我的名聲和名節也從不在裙擺之下，熱烈真誠的愛過一個渣男，是我錯了，可他應該永遠被釘在恥辱柱上。」而秦霄賢在被爆料後，沉默至今都未做出回應，並照常出席公開活動。

▲辛雨錫發文。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

【辛雨錫全文】

是兩個孩子。

等不到你的道歉了，像你一如既往的冷處理一樣。

我會同意你不做措施，是因為頭胎後你哄騙我，再懷孕就結婚。

可當我拿著驗孕棒給你看，你還是冷漠的告訴我再等等，說上升期，不要這個孩子。

醫生告訴我，以後很難做媽媽了。

於是心有執念的我，更是無法第一時間從這段感情中抽離，我覺得只有和你孕育的小孩才是離開的那兩個小天使回來了。

我一次次從病床上醒來，你不回信息的時候，是在跟別人曖昧嗎？跟你哭訴你粉絲網暴我時，你有替我想過一點嗎？你許諾的永遠，自始至終都是欺騙，對嗎？

我身心俱損，但也拼（拚）命的努力向前看，試圖把碎成渣的自己重新拼湊起來，我必須勇敢。

我會一生愧疚，多行善，替兩個寶寶祝禱，這是一個懷著歉意的媽媽唯一能做的了。

餘生，會視他人之疑目如盞盞鬼火，一往無前的走下去，我會踩著廢墟一般的過去承諾給自己一個好的未來，對得起自己的未來！

事已至此，希望所有女孩以我為戒，在感情裡保護好自己，愛人先愛己。

更希望孩子們樹立正確三觀，好好學習，孝順父母，時刻將自己的前途放在第一位，網暴他人面目猙獰的樣子，不美好。

我的名聲和名節也從不在裙擺之下，熱烈真誠的愛過一個渣男，是我錯了，可他應該永遠被釘在恥辱柱上。

再次為佔用公共資源誠懇的向大家道歉。