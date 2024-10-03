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陳文茜遭「恐怖情人」糾纏竟成血案！　颱風天躺床苦求：請拋棄我

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜多病纏身，並將疾病稱為「恐怖情人」。她7月發生急性腎衰竭，8月摔跤卻因血管脆弱致大量內出血，9月又遇上腸胃炎，颱風夜帶狀皰疹復發，幾乎每個月都病著，如今躺在床上向恐怖情人說：「請拋棄我。」

▲▼陳文茜遭「恐怖情人」糾纏竟成血案！。（圖／翻攝自臉書）

▲陳文茜遭「恐怖情人」糾纏。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜7月爆發急性腎衰竭，8月身體轉好時，在家中摔跤，因血管太脆弱大量內出血，當時還形容「8月血案」。她9月可以慢慢行走，與醫師友人聚餐後，卻只有自己患了10天的腸胃炎。她形容「恐怖情人」已經吞噬了自己的血管，除了裝回人工血管，不可能打點滴，節目錄影前一天，身體非常浮腫，肺開始有水聲，決定前去SPA管按摩，原本前40分鐘飆汗非常舒服，不料隨後心跳加速、嘔吐昏倒，最後拿出拿出包包的急救針，一陣打入才甦醒，過程已經躺在地上將近半小時。

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▲▼陳文茜遭「恐怖情人」糾纏竟成血案！。（圖／翻攝自臉書）

▲陳文茜8月家中摔跤，卻大量內出血，形容8月血案。（圖／翻攝自臉書）

回家途中的陳文茜，全身冒冷汗，臉色像一張白紙，被數人扶著，進浴缸泡熱水，還有看護與助理幫忙貼手腳。她憂心隔天能否錄影《世界周報》？然而她周六仍走進攝影棚，只是手是抖的，聲音虛弱，沒有稿子的情況下繼續分析世界時事。

而為了躲避颱風，陳文茜來到台中的家，沒想到「恐怖情人」仍一直追隨！她原本結束了吃粥水的日子，沒想到颱風襲來，一夜之間帶狀皰疹大爆發，形容身體「一次六大片」，她表示自己開始「風情萬種」的側躺人生，疑似是背部不適。

自7月至10月病痛不斷，陳文茜描述疾病纏身：「我的恐怖情人使我像個生病的老孩子， 夜間躺著床上左思右想，而他永遠就站在我的病床之旁。」她向恐怖情人說「請拋棄我，請丟下我，請不要再來糾纏我⋯⋯」，然而對方卻無動於衷，忍不住開罵「Damn（該死）」。

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